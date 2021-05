Nelle prime righe di questo articolo vogliamo suscitare la curiosità del nostro attento lettore. Tutti si stanno chiedendo a quale specie ittica si riferisce il titolo: “in arrivo sulla nostra tavola il pesce re delle acque fredde”. Alla fine dell’articolo non resterete sorpresi perché questa specie ittica la mangiamo 365 giorni all’anno. Ma non tutti sanno di un particolare. Ad onore del vero, anche i nostri stessi redattori sono rimasti a bocca aperta quando hanno appreso il periodo migliore per mangiare salmone. Ebbene, ora, i nostri Lettori conoscono perfettamente di quale specie di pesce parleremo.

Scopriamo il salmone

Il salmone selvaggio dell’Alaska si muove continuamente attraverso fiumi e acque dell’Oceano Pacifico. Fin qui c’è poco da commentare perché tutti conoscono la provenienza di questo gioiello ittico dal sapore unico. Invece non tutti sanno di cosa si nutre e perché oramai è ritenuto un pesce sostenibile. Ebbene, il salmone si nutre esclusivamente di ciò che offre il suo territorio di caccia.

Le proprietà nutrizionali del pesce d’acqua fredda

Di conseguenza il salmone ha carni sode e saporite ricche di omega 3 e vitamine. Infatti molti nutrizionisti hanno sempre suggerito di mangiare salmone a coloro che hanno carenza di vitamina D oppure necessitano di selenio. Il salmone ha proprietà antiossidanti indiscutibili e ultimamente grazie alla Costituzione dello Stato dell’Alaska ha una vera e propria etichetta sostenibile. Infatti la quantità di pescato stagionale garantisce le riproduzioni future.

Quando la pesca del salmone è autorizzata

La pesca del salmone selvaggio dell’Alaska è autorizzata tra maggio e ottobre e perciò sicuramente il prodotto è di primissima qualità. Logicamente negli altri mesi il salmone lo troviamo congelato ma su un punto possiamo rassicurare tutti: la tecnica di conservazione garantisce l’assoluta integrità al pari del prodotto fresco.

In arrivo sulla nostra tavola il pesce re delle acque fredde

Dunque da ora e per i prossimi mesi addivenire il salmone selvaggio dell’Alaska è sicuramente uno degli alimenti più ricercati nei supermercati.