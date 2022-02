La sezione dedicata ai film di Netflix potrebbe avere un’unica “controindicazione”: far venire l’imbarazzo della scelta.

Infatti, l’elenco dei titoli a nostra disposizione è così vasto, e per di più in continuo aggiornamento, che spesso non sappiamo dove premere play.

Purtroppo, o per fortuna, anche il calendario di marzo si prospetta ricco di nuove pellicole.

In particolare, sia gli amanti dei drammi che i fan dei thriller potranno tirare un sospiro di sollievo.

Tuttavia, ci sarà spazio anche per un altro genere e per un film tanto atteso che uscirà giorno 11 marzo.

Ne parleremo nell’articolo di oggi così, già da ora, potremmo segnare questa data sul calendario come una serata in cui finalmente non avremo indecisioni su cosa guardare.

In arrivo su Netflix questo film travolgente e ricco d’avventura che ci terrà col fiato sospeso fino alla fine

Come dicevamo, l’11 marzo 2022 uscirà The Adam Project appartenente a un genere che forse non vedevamo da un po’.

La fantascienza dominerà lo schermo facendo posto a scene avventurose, emozionanti ma con una vena di comicità.

Un viaggio indietro nel tempo, la lotta contro il male, un Mondo in pericolo da proteggere, sono solo alcune delle cose che vedremo.

Infatti, il confronto, curioso e a tratti doloroso, con il proprio passato, o futuro, sarà probabilmente il tema chiave di riflessione.

La trama

“Il passato incontra il futuro”, questa è lo slogan di The Adam Project e riassume in 5 parole tutto ciò che accadrà.

Volendo spenderne qualcuna in più, senza fare spoiler, possiamo dire che il protagonista è un pilota che decide di viaggiare indietro nel tempo.

Arriverà alla sua casa d’infanzia, incontrerà un sé stesso tredicenne e cercherà il suo appoggio, e quello del padre, per portare a termine una missione salva-Mondo.

Curiosità

Quindi, è proprio questo il film in arrivo su Netflix che ci potrebbe far recuperare l’atmosfera magica dei colossal ET o Ritorno al Futuro.

Inoltre, proprio come questi, The Adam Project sarebbe un film per tutti.

Adulti e bambini potranno vederlo insieme, come ha raccontato lo stesso protagonista Ryan Reynolds.

Nel cast, poi, troviamo anche Jennifer Garner (30 anni in un secondo, Miracoli dal cielo) e Mark Ruffalo (Shutter Island).

La regia, invece, è di Shawn Levy (Una notte al museo e produttore/regista di Stranger Things) per una durata di 106 minuti.

