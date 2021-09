Sono sempre di più le serie televisive in onda sulle piattaforme di streaming che ci tengono incollati al divano. Un esempio su tutte: il clamoroso successo della Casa di carta, diventato un vero e proprio caso con tanto di milioni di fan in tutto il Mondo. Astuzia dei produttori, capacità degli attori e dei registi sono spesso alla base di questi successi le cui spese sono decisamente inferiori agli incassi. E, sull’onda di questa moda, è in arrivo su Netflix il finale di una delle serie televisive più amate dagli italiani. Nell’attesa di poter vedere i nuovi episodi di un’altra serie molto seguita, Lupin, sveliamo in anteprima l’arrivo di un altro sequel seguitissimo.

Lotta tra clan

C’è sicuramente tutto il fascino di un Continente dai 1000 volti come il Sudamerica nella serie Narcos. Uno dei casi più eclatanti di successo al botteghino, che Netflix ha saputo accaparrarsi con estrema bravura. Nonostante il dispiacere dei molti fan, la produzione ha annunciato l’arrivo di quelli che saranno quasi sicuramente gli ultimi episodi di questa saga. Stagione finale che potremmo vedere su Netflix a partire dal 5 novembre. Senza anticipare troppo, ricordiamo che è possibile vedere un trailer di presentazione proprio sulla piattaforma americana.

In arrivo su Netflix il finale di una delle serie televisive più amate dagli italiani

Nel clip tra colpi di scena e sparatorie viene annunciata una delle guerre tra bande che ha segnato la storia americana negli anni ‘90. Sempre di più i nuovi cartelli emergenti che provano ad assicurarsi la leadership in tutti i modi e con ogni mezzo. Nuovi boss sempre più giovani e senza scrupoli, circondati da donne bellissime, ma anche da sicari che fanno dell’omicidio la loro professione.

Ecco dei nuovi personaggi

Senza “spoilerare” come direbbero i più giovani, ossia anticipare troppo la trama, informiamo i nostri Lettori dell’arrivo nella saga finale di tre nuovi personaggi. Un poliziotto, una giornalista che ha voglia di fare carriera e un nuovo trafficante pronto a prendersi la ribalta.

Apprezzatissima dalle prime puntate, questa serie tv, nata nel 2015, racconta la vera storia della guerra senza scrupoli dei cartelli della droga centro e sudamericani. Perennemente braccati dagli uomini della DEA, questi boss, tra cui il famosissimo Pablo Escobar, mostrano al pubblico tutta la loro voglia di potere. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la rivista americana Forbes inserì addirittura Escobar tra i primi 10 uomini più ricchi del Mondo. Sembra infatti che all’apice del successo, il patrimonio di questo boss sia arrivato addirittura a superare i 30 miliardi di dollari. Tanto da fargli guadagnare il titolo di “re della cocaina”.

