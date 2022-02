Se per caso abbiamo sentito urlare di gioia i nostri bambini, soprattutto i maschietti, non preoccupiamoci. Sta finalmente arrivando su Netflix il sequel di una delle serie più fortunate eseguite da chi ama storia e avventura. Era uscito proprio nei giorni scorsi un trailer che letteralmente inchiodava gli appassionati alla poltrona. Ma, adesso, la produzione ha deciso davvero di stupire tutti, con una novità pronta ad allietarci nei prossimi giorni. Vediamo chi sono i protagonisti e quale serie i nostri bambini e i papà, attendono così ardentemente.

In arrivo su Netflix i nuovi episodi della serie che ha elettrizzato grandi e piccini in un vortice di emozioni

Dopo 4 fortunatissime stagioni, segnate dal successo del pubblico, la serie storica Vikings presenta lo spin off Valhalla. Dopo aver narrato i viaggi e le scoperte di un gruppo di vichinghi, Valhalla farebbe un importante salto avanti. Non vogliamo assolutamente anticipare nulla, per non togliere la curiosità ai nostri Lettori. Diciamo solo che l’ambientazione si sposta decisamente più avanti nel tempo, inserendosi in un contesto storico molto importante per la futura Inghilterra. Non devono però temere papà e bambini amanti delle battaglie, perché non mancheranno, anzi saranno ancora di più.

La produzione è passata in mano a Netflix

La serie Vikings, partita in sordina, è stata un tale successo di pubblico, da costringere Netflix a passare da distributore a produttore. Non sarebbero state effettivamente rese note le cifre precise dei costi di realizzazione di questa fortunata serie. È trapelata però la notizia che gli incassi sarebbero stati il doppio dei costi di realizzazione. Questo, nonostante il cachet dei protagonisti letteralmente salito alle stelle. Secondo i gossip, infatti, i protagonisti principali di Vikings arriverebbero oggi a guadagnare cifre davvero importanti. Parliamo di ingaggi che arriverebbero a sfiorare quasi i 10 milioni di dollari. D’altronde sono davvero importanti anche le cifre dell’audience, che sarebbero passate dai: 900.000 spettatori a episodio a quasi 2 milioni. In arrivo su Netflix i nuovi episodi di una saga che si sta rivelando quindi anche una vera e propria miniera d’oro.

Viste le cifre, ecco un’altra curiosità per i nostri Lettori. Vikings avrebbe dovuto regalare agli appassionati solo 9 episodi. L’intento era proprio quello di creare una miniserie, con eventualmente qualche puntata sequel. Per i nostri Lettori che si sono innamorati anche delle zone di ambientazione, sveliamo che Vikings è stata girata per la maggior parte nella meravigliosa Irlanda.

Approfondimento

