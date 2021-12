Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita. Un terzo incomodo che, a sorpresa si sta inserendo tra i segni che potrebbero dominare i prossimi mesi. In arrivo soldi e tante vittorie per questi 3 segni che con l’appoggio di Giove e Venere vivranno una settimana da re. Potrebbe essere il desiderio di ognuno di noi trovarsi qualche colpo di fortuna nella settimana che anticipa il Natale. Anche perché le spese sono state davvero tante e le entrate spesso inferiori. Vediamo quali saranno i segni fortunati della settimana.

Finalmente l’Acquario

Sale alla ribalta nelle prossime ore un segno che spesso si sottovaluta e si reputa il “Calimero” della situazione. Dotato di un ingegno unico e di un talento spesso inespresso, questo segno finalmente vivrà una settimana di corsa. Il lavoro è abbastanza agitato, sia da dipendente che da professionista. Per il semplice fatto che, guardandosi allo specchio, l’Acquario si sente anche sottopagato. Sarà forse anche il clima di fine anno e il classico rendiconto di quanto abbiamo fatto finora. Per questo l’Acquario, protetto dalle stelle, è arrivato alla resa dei conti. È il momento di raccogliere quanto seminato e riempire il salvadanaio. Positivo anche l’amore, anche se con qualche piccola incomprensione.

In arrivo soldi e tante vittorie per questi 3 segni che con l’appoggio di Giove e Venere vivranno una settimana da re

È il Capricorno uno dei tre segni che in settimana avranno parecchie soddisfazioni. Partendo dal campo professionale, si prevedono cieli dorati soprattutto per i liberi professionisti. Sembrerebbero davvero tante le possibili nuove collaborazioni e i nuovi introiti. Non solo, perché potrebbero finalmente smuoversi delle situazioni e dei contratti bloccati. Questa vena positiva in ambito professionale potrebbe prolungarsi fino alla primavera del 2022. C’è tantissima agitazione anche in campo sentimentale. Soprattutto i single nelle prossime ore potrebbero farsi un regalo di Natale amoroso. Venere sembrerebbe disposta a concedere le sue grazie con delle nuove e importanti conoscenze. Attenzione invece alle coppie che sono chiamate a un maggiore spirito di collaborazione, all’insegna della chiarezza.

Arriba il Toro

Scalpita anche questa settimana uno dei segni che abbiamo pronosticato come protagonista del nuovo anno. C’è poco da aggiungere al Toro, che sta scalpitando come nell’arena prima della corrida. Ma tranquilli che il risultato sarà diverso. In amore c’è tantissima energia e Venere garantisce tutto l’appoggio possibile. In campo professionale sembra che tutto sia concesso anche nelle prossime ore. Attenzione che potrebbero arrivare offerte davvero allettanti e le stelle favorirebbero nuovi progetti.

Approfondimento

