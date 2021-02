Nel mese di febbraio aumenteranno le entrate di alcuni contribuenti perché sono in arrivo rimborsi IRPEF di 960 euro per redditi fino a 35.000 euro. La liquidazione delle somme di denaro spettanti è in corso proprio in questi giorni ed è partita il 23 febbraio scorso. Il beneficio economico sta raggiungendo anzitutto chi non ha più un lavoro e attualmente percepisce l’indennità di disoccupazione. A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021 infatti anche chi perde il posto di lavoro ha diritto all’ex bonus Renzi. Tuttavia l’importo del sussidio che spetta ai disoccupati dapprima ammontava a 80 euro mentre attualmente risulta pari a 100 euro.

Nell’articolo “Ecco quali lavoratori riceveranno 100 euro al mese di bonus IRPEF” la Redazione ha chiarito quali sono i destinatari del beneficio. Adesso invece avverte che sono in arrivo rimborsi IRPEF di 960 euro per reddito fino a 35.000 euro. Conviene inoltre sottolineare che non è assolutamente necessario inoltrare richiesta per ottenere il trattamento economico. Ciò perché la liquidazione dell’assegno avviene in modo automatico ed è l’INPS a versare l’importo sul conto corrente del disoccupato.

In arrivo rimborsi IRPEF di 960 euro per redditi fino a 35.000 euro

La somma di denaro che i lavoratori del settore pubblico e privato si ritroveranno in busta paga varia in riferimento all’ammontare dei redditi. A seconda della condizione reddituale in cui versano i contribuenti potranno ricevere integrazioni di 100 euro, di 80 euro o di importi inferiori secondo un criterio decrescente. Hanno diritto a ricevere il massimo importo pari a 100 euro con cadenza mensile i lavoratori che dichiarano redditi da 26.600 a 28.000. Riceveranno invece un trattamento integrativo pari a 960 euro, che corrispondono a 80 euro mensili, i contribuenti con redditi che vanno da 28.000 a 35.000 euro. Assegni di importi inferiori spettano invece ai lavoratori i cui redditi superano la soglia di dei 35.000, ma non il limite reddituale di 40.000 euro.