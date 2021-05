La Pubblica Amministrazione sta attraversando una fase di rinnovamento delle sue risorse a cui non si assisteva da almeno vent’anni. Sia l’amministrazione centrale che quella regionale e degli Enti locali hanno avviato un’importante politica di assunzioni che si attendeva da tempo. Non è un caso che ad oggi siano tantissimi i giovani che hanno superato un concorso pubblico e sono impiegati negli uffici amministrativi.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parato di un’importante novità che riguarda il pubblico impiego e la modalità di reclutamento delle risorse. Difatti, il Ministro Brunetta ha intenzione di ricorrere all’assunzione diretta per le categorie professionali altamente specializzate, così da non passare attraverso il classico concorso.

Pertanto, possiamo dire che questo periodo è sicuramente positivo per tutti coloro che desiderano entrare nella PA. Ecco perché non dovrebbero lasciarsi scappare alcune opportunità che ci sono in ballo, proprio come quella che stiamo per annunciare.

In arrivo più di mille posti di lavoro in questa regione del Sud Italia, ecco tutti i dettagli

La Regione siciliana sta per bandire un concorso per 1.024 figure da destinare ai centri per l’impiego di tutto il territorio regionale. Secondo fonti ufficiali, la selezione riguarderà sia diplomati che laureati da impiegare nelle rispettive categorie C e D.

Non è stato ancora pubblicato il bando, ma l’iter selettivo dovrebbe suddividersi nei canonici step di preselezione, prove scritte e orali. La prova scritta, nel dettaglio, consisterà in un quiz a risposta multipla su determinate materie attinenti al profilo specifico.

Questa misura di assunzione è volta anche a gestire al meglio le attività del Reddito di cittadinanza, il sussidio introdotto nel 2019.

Un’opportunità da non lasciarsi scappare

Si tratta probabilmente del più grande concorso indetto finora dall’isola sicula, che garantirà un posto di lavoro a tantissimi giovani e meno giovani. Non si sa ancora nel dettaglio quando, ma riteniamo che il bando sarà pubblicato a breve sull’apposito sito della Regione siciliana.

Sono in arrivo più di mille posti di lavoro in questa regione del Sud Italia, ecco tutti i dettagli a nostra disposizione in questo momento. Non ci resta che aspettare e incrociare le dita.