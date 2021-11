Ogni giorno, anche d’inverno, quando ci si alza, si aprono le finestre e si spera di vedere un cielo azzurro e il sole. Non bisogna essere meteoropatici per affermarlo. Il meteo, seppure forse non a quel livello, condiziona inevitabilmente le nostre giornate. In alcune grandi città, Milano, Napoli, Bari, Torino non è raro associare il carattere della popolazione al clima prevalente del territorio. Il tempo atmosferico del luogo in cui viviamo, insomma, influenza anche le relazioni e i modi d’essere.

L’ultimo fine settimana di novembre porterà nella nostra penisola una perturbazione che farà scendere le temperature. Un antipasto d’inverno, con neve fin quasi a bassa quota. Felicità per chi gestisce gli impianti sciistici, che si apprestano ad aprire, proprio quando arrivano le prime precipitazioni di carattere nevoso. Gli appassionati potranno iniziare a sfoderare gli sci e a cercare nuove mete da esplorare. Abbiamo già dato un suggerimento in merito in scopriamo dove andare in montagna in questo borgo davvero incantevole senza spendere tanto. Andiamo adesso a vedere le previsioni per il week end da nord a sud.

In arrivo pioggia neve e freddo per un week end con meteo instabile e temperatura invernale in tutta Italia

Già da venerdì il tempo sarà generalmente tendente al brutto, con piogge sparse un po’ ovunque. Una perturbazione di origine artica scavalcherà le Alpi e colpirà l’Italia da sabato. Questo significherà neve ad alta quota, ma anche le colline verranno ricoperte dai fiocchi. Si stima che potrebbe arrivare fino ai 300 metri di altezza, sfiorando quindi le pianure. Neve che arriverà anche sulle zone appenniniche sopra i 1.000 metri. In particolare saranno colpiti la Romagna e alcune zone della Toscana oltre ad Abruzzo e alto Lazio. Sulle coste tirreniche sono attesi rovesci di non forte intensità, mentre il versante adriatico potrà godere di un po’ di sollievo e qualche raggio di sole.

Sarà un week end nevoso su tutto l’arco alpino. Due giorni di nevicate attendono Trentino Alto Adige, Alto Piemonte, Alta Lombardia e Friuli. Neve che domenica arriverà fino alla Calabria su quote collinari superiori ai 500 metri. Piogge e temporali, anche di forte intensità si abbatteranno sul sud del paese nella giornata di domenica, in particolare sarà la Campania la regione più colpita.

Sulle isole, invece, sono previste giornate di pioggia intensa che colpiranno in particolar modo la Sardegna occidentale e gran parte della Sicilia orientale. Raffiche di vento intense e mari molto mossi al sud, in particolare in Campania e Calabria, che verranno colpite da burrasche.

Insomma, in arrivo pioggia neve e freddo per un week end con meteo instabile e temperatura invernale in tutta Italia. La situazione migliorerà dalla tarda serata di domenica su tutta la penisola, ma possiamo tranquillamente affermare che l’inverno è ormai giunto.