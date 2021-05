I capelli biondi sono molto amati in questo momento. Sono molte le tonalità di biondo da scegliere secondo il colore della pelle e degli occhi. Un tempo era proprio il simbolo delle donne affascinanti: a questo proposito ricordiamo Marilyn Monroe. In questo articolo scopriremo che sono in arrivo novità su consigli e trucchi per strepitosi biondissimi capelli sempre lucenti.

Lo shampoo giusto

Lo shampoo e il balsamo usati hanno un’importanza ben precisa. Il capello va curato dal lavaggio all’asciugatura. Si deve scegliere uno shampoo che abbia al suo interno nutrienti e antiossidanti. Lo shampoo può essere di germogli di grano e di girasoli. Il consiglio è di scegliere uno shampoo e un balsamo al miele che si possono trovare in erboristeria. Un’altra alternativa è farlo a casa. Gli ingredienti sono questi:

a) miele;

b) pane bianco secco;

c) acqua calda;

d) aceto.

Si massaggia il composto sul cuoio capelluto come un qualsiasi shampoo. Per quanto riguarda il balsamo si può unire il miele con l’olio e si avrà shampoo e balsamo in un batter d’occhio.

Ravvivare il colore una volta a settimana. Diventa utile sostituire gli shampoo che si usano di solito con uno alla camomilla. Serve proprio per ravvivare il colore e per avere sempre un biondo brillante. Mettiamo 3 cucchiai di camomilla in un litro d’acqua. Aggiungiamo il succo di un limone e 80 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie. Bollire tutto e poi con un colino filtrare il composto.

È importante anche la maschera

Una volta alla settimana non può mancare la maschera. Andiamo a vedere come si fa. In una ciotola si versa un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di miele e si aggiunge un tuorlo d’uovo. Questo impasto va applicato partendo dalle punte e arrivando a metà lunghezza. Il segreto sta nell’usare un bell’asciugamano caldo che aiuta la penetrazione dei nutrienti. Poi si sciacqua e si lavano i capelli. A questo punto i nostri capelli brilleranno riprendendo del tutto il colore. Provare per credere. Oggi esistono prodotti davvero efficaci, infatti, ecco in arrivo novità su consigli e trucchi per strepitosi biondissimi capelli sempre lucenti.