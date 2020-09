In questa mini-guida “In arrivo novità per il fondo pensione”, la Redazione di ProiezionidiBorsa si vuole soffermare sugli ultimi cambiamenti in tema pensionistico.

In particolar modo, quest’oggi, parleremo degli obblighi da rispettare, fino a fine anno, relativi al fondo pensione.

Cos’è e come funziona?

Prima di vedere le ultime novità, è opportuno capire in cosa consiste e quali finalità ha il fondo in questione. Partiamo con il dire che il fondo pensione è una tipologia di investimento che ha il compito di garantire un reddito al risparmiatore. È una scelta libera del lavoratore decidere o meno di aderire all’iniziativa del fondo pensione. In buona sostanza, il suo funzionamento è simile alla pensione standard che il lavoratore percepisce. Quindi, generalmente la contribuzione versata durante l’attività lavorativa verrà erogata soltanto una volta che siano maturati i requisiti per la pensione. Esiste, però, anche la possibilità di ricevere un assegno fino alla pensione di vecchiaia, tramite la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Tale strumento non blocca la normale pensione, più che altro permette di ottenere una doppia contribuzione a fine lavoro.

In arrivo novità per il fondo pensione. Quali sono le ultime modifiche messe in campo?

Le principali modifiche riguardano la governance, in particolare delle novità verranno apportate alla gestione dei rischi ma anche dei costi. Cambiano le direttive con cui la Covip, ovvero la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, lo scorso 29 luglio ha dettato le istruzioni per gli adeguamenti alla nuova normativa europea.

Entro la fine del 2020, per i titolari dei fondi, è prevista l’istituzione di funzioni fondamentali come:

a) gestione dei rischi;

b) gestione di revisione interna;

c) gestione attuariale.

Sempre per fine anno, bisognerà definire la politica di remunerazione che intende adottare il fondo pensione e i principi sulla base dalla prima valutazione dei rischi. L’organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti, sarà sostituito da un organismo di rappresentanza, qualora gli iscritti siano almeno 500. Il suo compito non sarà di controllo ma di rappresentanza. Infine, un’attenzione particolare è dedicata dalle direttive anche ai profili di sostenibilità.

