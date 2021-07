L’estate, inutile negarlo, regala un senso di libertà che non avvertiamo nelle altre stagioni dell’anno. Ci sentiamo liberi di fare foto e video nei posti che andiamo a visitare. Liberi di fare castelli di sabbia sulla battigia con i nostri bambini. Liberi di correre, giocare, divertirsi e godersi le meritate vacanze.

Mai come quest’anno poi, dopo aver trascorso un anno davvero difficile per tutti.

Attenzione però perché non tutto ci è concesso!

In arrivo multe salate per chi non rispetta queste regole in spiagge

Spesso in vacanza si è tentati di prendere oggetti per portarli a casa come souvenir.

E non parliamo solo di quelli che si acquistano e che ovviamente siamo liberi di comprare nelle quantità che vogliamo.

A differenza di ciò che spesso si pensa non siamo affatto liberi di portare via alcuni oggetto come souvenir. Tipo sabbia, conchiglie e sassi che troviamo sulle spiagge che andiamo a visitare.

Facciamo quindi attenzione perché sono in arrivo multe salate per chi non rispetta queste regole in spiaggia.

La legge punisce chi non rispetta queste regole

A noi può sembrare normale portare a casa una conchiglia senza aver fatto un danno alcuno all’ambiente. Ma non è così. Perché se ogni persona che passa sulla spiaggia portasse a casa una conchiglia, il danno ci sarebbe e come.

Quindi per chi non lo sapesse, portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie o sassi è illegale.

Infatti l’art. 1162 del Codice della Navigazione prevede sanzioni per chiunque estrae, senza autorizzazione, arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marino.

Tra l’altro la sanzione prevista è anche cospicua visto che può arrivare anche ad un massimo di 9.296 euro.

Portiamo a casa solo ricordi!

Della vacanza quindi portiamo a casa solo i bei ricordi dei momenti vissuti in un determinato posto. Momenti indelebili che possiamo immortalare in foto o video. Evitiamo quindi di sottrarre al posto cose che potrebbero sembrare banali. Ma che se tolte da tutti arrecherebbero un grave danno all’ambiente.

Oltre ovviamente a farci rischiare una multa salata!

