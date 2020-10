Gli Esperti di Redazione avvertono i Lettori che sono in arrivo multe dall’INPS fino a 7.200 euro per i cattivi pagatori. Tempi duri per chi non onora i pagamenti che dovrebbe effettuare perché subirà pesanti sanzioni pecuniarie. Vi invitiamo a leggere anche l’articolo “Multe di oltre 3000 euro dall’Agenzia delle Entrate dopo i controlli sui contributi INPS”. Ciò perché sono sempre più severi e capillari le verifiche e gli accertamenti che l’Autorità fiscale e l’Ente previdenziale effettuano. La lotta contro l’evasione fiscale si fa più pressante soprattutto a seguito dell’epidemia da Covid-19 che ha determinato situazioni economiche di emergenza. Cresce il numero dei contribuenti che perdono il lavoro, ricevono sussidi insufficienti e fanno fatica a procurarsi il sostentamento. Su di essi grava il peso di pagamenti che non possono rimandare e spesso scatta il ricorso a comportamenti illeciti.

Non stupisce dunque che siano in arrivo multe dall’INPS fino a 7.200 euro per i cattivi pagatori che si attardano o non effettuano pagamenti. Le sanzioni partiranno dall’INPS a seguito delle segnalazioni di singoli contribuenti che denunceranno comportamenti illeciti. Al fianco dei lavoratori scende in campo il Governo con l’inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adottano condotte irregolari. La Legge 145/2018 ha sancito un aumento pari al 20% delle sanzioni pecuniarie da comminare a chi viola la normativa relativa ai contratti di lavoro.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In arrivo multe dall’INPS fino a 7.200 euro per i cattivi pagatori

Il cattivo pagatore che rischia multe da 150 a 7.200 euro corrisponde in questo caso al datore di lavoro che non paga lo stipendio ai dipendenti. A ciò si aggiunga la maggiorazione della sanzione pari al 20% a seguito dell’aggiornamento della Legge 145/2018. Anche l’imprenditore che si attarda nel corrispondere la retribuzione mensile al lavoratore rischia multe di identico importo. Scatta una multa da 600 a 1.300 euro se il datore non consegna o tarda a consegnare lo stipendio a più di 5 dipendenti. La multa parte da 1.200 e arriva a 7.200 euro per gli imprenditori che non consegnano la busta paga a più di 10 lavoratori. Ricordiamo infine che a questi importi occorre aggiungere il 20% di incremento di cui sopra.