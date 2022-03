L’equinozio di primavera, come ben sappiamo, è uno degli eventi astronomici più importanti dell’anno. Infatti, è il momento in cui il Sole è allo Zenit dell’equatore ed i suoi raggi cadono perpendicolari all’asse di rotazione terrestre. Ciò significa che in ogni zona del Mondo le ore del giorno e quelle della notte hanno la stessa durata.

Anche quest’anno, come accade ormai da decenni, l’equinozio arriverà in anticipo rispetto alla data canonica del 21 marzo. Infatti, per noi la primavera inizierà ufficialmente il 20 marzo, alle ore 16:33 italiane.

Il passaggio dall’inverno alla primavera è considerato un evento significativo per la maggior parte delle popolazioni del Mondo. Infatti, presso molte culture, l’equinozio viene ancora celebrato con rituali speciali e propiziatori per ottenere dei buoni raccolti.

Tuttavia, questo evento astronomico è molto importante anche per le sorti di diversi segni zodiacali. Infatti, secondo l’oroscopo, alcuni di questi verranno penalizzati da questo cambiamento, ma altri verranno investiti da tantissima fortuna.

Infatti, sono in arrivo monete sonanti e abbondanti ricchezze per questi 5 segni zodiacali dopo l’equinozio di primavera

Fra i segni zodiacali più fortunati dall’arrivo della primavera troviamo sicuramente quello dei Pesci. Infatti, avevamo già anticipato che per questo segno sarebbe stata una primavera straripante di ricchezze e successi.

Il 21 marzo sarà una data davvero da incorniciare, perché rappresenterà uno spartiacque importante di quest’anno. Con il giusto impegno, la situazione migliorerà notevolmente soprattutto sotto il profilo lavorativo, grazie all’arrivo di nuovi clienti e nuove entrate.

Un altro segno, che attraverserà un periodo veramente spettacolare, sarà il Sagittario. I primi segnali positivi, in realtà, arriveranno già a partire da questo weekend, grazie all’influenza della Luna Piena. L’inizio della primavera, poi, segnerà una vera e propria svolta per questo 2022, che non è iniziato nel migliore dei modi.

La presenza prorompente del Sole, nelle prossime settimane, sarà veramente di grande aiuto anche per il Toro. Infatti, si prevedono grandi cambiamenti all’orizzonte, con l’arrivo di tantissime opportunità lavorative. Tuttavia, oltre ad avere un miglioramento sotto il profilo economico e professionale, l’equinozio porterà energie positive anche in famiglia. Chi saprà approfittare di questo periodo favorevole, trascorrerà un mese di aprile davvero eccezionale e ricco di sorprese.

Due segni di aria molto fortunati

Quindi, oltre ai tre segni zodiacali appena citati, sono in arrivo monete sonanti e abbondanti ricchezze anche per Acquario e Bilancia. Nei prossimi giorni, infatti, anche grazie alla presenza di Venere, Marte e Mercurio, per questi due segni inizierà un periodo d’oro.

Per entrambi, oltre a dei possibili aumenti di stipendio, potrebbero arrivare anche delle copiose vincite in denaro. Inoltre, saranno veramente al top anche la salute ed i sentimenti, soprattutto per i single che stanno ancora cercando l’anima gemella.