Il rimborso del 10% sugli acquisti fino a 150 euro ogni sei mesi è arrivato al capolinea. Infatti, in arrivo lo stop del cashback con il blocco dal primo luglio 2021. La decisione arriva dal Governo che procede alla cancellazione della seconda tranche semestrale del 2021. Analizziamo le ultime novità.

In arrivo lo stop del cashback con il blocco dal primo luglio 2021

Il Governo ieri ha deciso di mandare in soffitta il tanto discusso programma di rimborsi in denaro con l’obiettivo di incentivare i pagamenti digitali. Quindi, termina il 30 giugno il cashback di Stato inserito dal precedente Governo. Come tutte le cose, cambiano le poltrone e cambiano le regole.

Il cashback al suo esordio ha coinvolto più di 9 milioni di contribuenti. Questo programma nei suoi primi sei mesi di vita ha ricevuto innumerevoli critiche dovute anche all’ingente copertura finanziaria richiesta.

Ancora nulla è ufficiale ma dalle anticipazione fornite dalla stampa, il cashback termina il 30 giugno 2021. Chiude il suo primo semestre 2021 e concluderà anche con i rimborsi che arriveranno a breve. Termina anche il super cashbcak di 1.500 euro, riservato a coloro che hanno effettuato maggiori transazioni.

Ricordiamo che comunque, il blocco era già previsto dal PNRR con il passaggio di risorse verso un’altra tipologia di misure.

Rimborso del primo semestre 2021

Mercoledì 30 giugno si chiude il primo semestre 2021 e sarà anche l’ultimo. Il cashback a partire da gennaio 2021, prevede che i contribuenti che effettuano almeno 50 operazioni con pagamenti elettronici, potranno ottenere il 10% delle spese effettuate. Il tetto massimo del rimborso è di 150 euro e il rimborso massimo per ogni transazione è di 15 euro.

La prima fase sperimentale nel 2020 si è chiusa con grande successo e adesione da parte dei contribuenti.

E anche nel 2021 la partecipazione al cashback è risultata notevole. Ma purtroppo, questa misura richiede grossi finanziamenti da parte del Governo, e ieri si è deciso di bloccarla definitivamente.

