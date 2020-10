In arrivo le mascherine che eliminano il coronavirus

In un articolo precedente sono state analizzate le mascherine migliori per difendersi dal Covid-19. In questo si parlerà delle mascherine in arrivo che eliminano il coronavirus.

Le mascherine svizzere fatte di tessuto antivirale

Secondo autorevoli ricercatori una importante azienda svizzera ha prodotto mascherine in grado di eliminare il coronavirus grazie a un processo biochimico.

Sembrerebbe una fake news ma in realtà parliamo di una autorevole azienda di tecnologie per l’igiene fondata nel 2011 che ha un centinaio di addetti in tutto il mondo.

Le scienza conferma

Anche le ricerche scientifiche sono del tutto autorevoli. I ricercatori dell’Istituto di Igiene animale e Salute ambientale dell’Università Libera di Berlino hanno dimostrato che i tessuti trattati sono in grado di distruggere il 99,9% del SARS-CoV-2 (il virus che causa la malattia Covid-19).

Questi risultati scientifici sono stati confermati dell’Università dell’Arizona, con sede a Tucson.

Importanti istituzioni accademiche specializzate in virologia e industria tessile, hanno confermato l’efficacia della nuova tecnologia auto disinfettante. Una volta applicata su tessuti o superfici, sarebbe capace di distruggere definitivamente il coronavirus.

Già vendute 500 mila mascherine

A dimostrazione di quanto il prodotto sia interessante il fondo sovrano di Singapore ha già firmato un contratto per l’acquisto di 500 mila protezioni in tessuto antivirale prodotte dall’azienda di Zurigo.

Fra i vantaggi di questo prodotto oltre alla protezione c’è anche la sicurezza in quanto il tessuto è certificato come non tossico e sicuro sulla pelle.

Inoltre le proprietà auto disinfettanti rendono il prodotto durevole e dunque sostenibile, con un conseguente vantaggio anche per l’ambiente. Se usata quotidianamente e lavata una volta alla settimana, la mascherina può essere usata 210 volte

In questo momento sono prodotti 3 tipi di mascherine:

2 strati per uso personale quotidiano

3 strati, filtra >95% delle particelle

4 strati, filtra >98% delle particelle

È in arrivo anche la mascherina per bambini, anch’essa in grado di distruggere continuamente batteri e virus (incluso il SARS-CoV-2).