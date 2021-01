Crescendo, probabilmente la quasi totalità dei Millennials ha letto, o visto, almeno un libro o un film di Harry Potter. Il maghetto, ideato dalla scrittrice J.K Rowling, è conosciuto in tutto il mondo e il franchise Harry Potter, i cui diritti vengono controllati dalla Warner Bros e dalla stessa J.K. Rowling, hanno fruttato, negli anni, circa 7 miliardi. Finalmente dunque giungono che anticipano il lancio di una serie TV che avrà come protagonista il mago dalla cicatrice a forma di saetta.

In arrivo la serie TV sul maghetto più amato al mondo: Harry Potter

Ebbene proprio negli ultimi giorni il The Hollywood Reporter ha riportato alcune indiscrezioni secondo le quali la HBO Max starebbe lavorando alla progettazione di una serie tv su Harry Potter. Il progetto ancora non ha preso forma nei dettagli. Infatti i cast e la sceneggiatura non sono ancora definiti, ma indiscrezioni raccontano che si stia lavorando alacremente per velocizzare i tempi di realizzazione. L’idea principale è quella di creare un ponte fra il piccolo ed il grande schermo. Le ipotesi sul focus della trama sono innumerevoli. La serie tv potrebbe dedicarsi al racconto della vita dei figli dei protagonisti Harry e Ginny o Ron ed Hermione, storie anche non più legate alla guerra nel mondo magico.

Ebbene, a fronte della crescente domanda innescata dalla pandemia da coronavirus, una serie Tv su Harry Potter è davvero quello che serve ad HBO Max per restare competitiva sul mercato. Ricordiamo, infatti, che la HBO Max nasce poco più di un anno fa come piattaforma di streaming, mentre nel periodo precedente esisteva solo il canale HBO. Nel suo catalogo ci sono altri titoli di successo del calibro di Sex and The City e Game of Thrones.

Dunque sebbene non vi sia ancora certezza della data in cui avremo finalmente l’opportunità di rivivere le emozioni di Hogwarts, una cosa è certa: è in arrivo la serie TV sul maghetto più amato al mondo, Harry Potter .

