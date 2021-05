Fra poco arriva il caldo ed è il momento di mangiare meno e meglio. Soprattutto bisogna preferire delle ricette detox e possibilmente vegetariane.

Ci sono dei must o evergreen nelle nostre diete quotidiane e certi alimenti che mangiamo sempre. Qual è il modo migliore però per inventare delle nuove ricette e sbizzarrire la fantasia nei nostri piatti?

Zucchine e menta per depurarsi e mangiare piatti estivi e leggeri

Ecco in arrivo la ricetta estiva più gustosa grazie a questi due alimenti verdi e freschi che tutti adorano. Le zucchine e la menta sono due ingredienti che piacciono a tutti, o quasi. Soprattutto si sposano bene insieme per dei sughi estivi e delle vellutate e creme molto leggere.

Sono perfetti come condimento per la pasta, per delle verdure alla griglia. La menta saprà valorizzare il sapore leggero e tenero della zucchina.

Ecco come preparare una buonissima crema estiva a base di zucchine

Per una crema per 4 persone prepariamo:

a) 1,8 kg di zucchine;

b) 50 g di scalogno;

c) 30 g di olio d’oliva extravergine;

d) 20 foglie circa di menta;

e) 500 g di brodo vegetale;

f) sale q.b.

Laviamo le zucchine e tagliamole in dei piccoli quadratini. Facciamoli rosolare in padella con un filo d’olio e con lo scalogno tritato. Facciamo cuocere a parte il brodo, possiamo usare un dado vegetale o aggiungere verdure a piacimento.

Aggiungiamo il brodo alle zucchine in padella fino a cottura, circa 15-20 minuti. Aggiungiamo sale a piacimento. Lasciamo raffreddare le zucchine e poi frulliamole nel mixer insieme alle foglie di menta. Mettiamo ancora un filo d’olio a crudo e la buonissima crema sarà pronta per essere servita. Ecco in arrivo la ricetta estiva più gustosa grazie a questi due alimenti verdi e freschi che tutti adorano.