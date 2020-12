Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I tamponi per trovare il coronavirus sono diventati una necessità tanto importante quanto sgradevole. L’utilizzo del tampone nasale per il trovare persone infette dal Covid, infatti, è fastidioso per gli adulti. E praticamente insopportabile per i bambini. Sembra, però, essere in arrivo il tampone Covid salivare per adulti e bambini da fare in casa. E questo eliminerà i fastidi degli odierni tamponi.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

I nuovi tamponi

Gli odierni tamponi antigenici e molecolari utilizzati per trovare persone infettate dal virus Covid 19 sono prevalentemente nasali. Questo significa che per capire se si è positivi o meno al coronavirus è necessario sottoporsi ad un esame estremamente fastidioso.

Ma mentre il fastidio da tampone può essere sopportato da un adulto cosciente della situazione e del rischio, per i bambini la situazione cambia. Convincere un bambino a fare un tampone può, infatti, rivelarsi difficile. E creare difficoltà sia agli esperti che ai genitori.

Per risolvere questi problemi si sta studiando in Italia un tampone molecolare capace di isolare il virus a partire dalla saliva. Questo nuovo strumento permetterebbe di riscontrare le persone infette. E ciò senza creare tutti quanti i disagi dei tamponi usati oggi.

Una soluzione tutta italiana

Il nuovo tampone è in fase di studio da parte degli esperti dell’Università degli Studi di Milano. Uno studio condotto dalle ricercatrici dell’Istituto che, essendo madri, si sono accorte in prima persona delle difficoltà sofferte dai bambini.

Basandosi su alcuni studi americani, le studiose hanno messo a punto un sistema che permetterà di controllare anche i più piccoli. Sarà necessario, infatti, prelevare solamente un pò di saliva da sotto la lingua dei pazienti per riscontrare la presenza del virus. L’affidabilità del test si dovrebbe attestare intorno al 96%. I risultati si potrebbero ricevere in sole 24 ore. E, soprattutto, chiunque potrebbe farlo in casa.

Detto questo, aspettiamo solamente di sapere quando sarà precisamente in arrivo il tampone Covid salivare per adulti e bambini da fare in casa.