In arrivo il seguito di una delle serie più divertenti e amate di Netflix che ha fatto impazzire tutti. Quale?

Era il lontano 2005 quando andò in onda la prima puntata della fortunata sit-com How I Met Your Mother, conosciuta in Italia come “E alla fine arriva mamma”. Una serie di 9 stagioni che ci ha tenuti incollati alla TV per l’ingegnosità e i sorrisi che ci regalava ogni puntata.

Serie geniale, racconta gli intrecci amorosi dei 5 personaggi protagonisti: Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Barney Stinson e Robin Scherbatsky. Prestano i loro volti attori dal calibro importante con un’esperienza professione alle spalle da non sottovalutare affatto. Molto divertenti, li abbiamo amati dal primo episodio.

La sit-com è stata molto apprezzata anche grazie alla partecipazione di altri personaggi famosi. Si annoverano Britney Spears, Katy Perry, Rachel Bilson, Peter Gallagher e tanti altri.

Tra tantissime risate ma anche momenti drammatici la sit-com è un perfetto connubio tra spensieratezza e allegria. Ci siamo immedesimati nei personaggi e abbiamo riso e pianto con loro.

La seria è stata così tanto seguita che sono stati messi all’asta e in vendita oggetti usati durante le riprese. Esempi sono la cravatta con le papere e il Playbook di Barney Stinson. Su Youtube e su Spotify ci sono, invece, i videoclip di Robin Sparkles, interpretata da Cobie Smulders. Ad oggi quei video vantano tantissime visualizzazioni. È possibile anche acquistare ad un modico prezzo i Funko Pop dei personaggi che, in ogni caso, diventeranno rari in futuro.

Per rallegrare i fans, i produttori hanno deciso di dare di nuovo vita alla sit-com.

Lo spin-off con Hilary Duff

In arrivo il seguito di una delle serie più divertenti e amate di Netflix che ha fatto impazzire tutti. Stiamo parlando dello spin-off chiamato How I Met Your Father, dove la protagonista sarà Hilary Duff. Come il buon Ted racconta ai loro figli come ha conosciuto la loro mamma, questa sarà la volta di Sophie. Questa, interpretata dalla Duff, racconterà ai suoi figli di come ha conosciuto il padre.

Non vediamo l’ora che esca per continuare a ridere!