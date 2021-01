In arrivo il pagamento diretto dell’assegno del fondo di solidarietà per queste categorie. Ecco le istruzioni INPS. In particolare l’Ente, con il messaggio n.376 del 28 gennaio, informa sulle modalità operative per il pagamento diretto dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà. Gli esperti di Proiezionidiborsa illustrano ai Lettori di cosa si tratta e le operazioni da seguire.

Il messaggio, in particolare, si riferisce ai seguenti Fondi:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto alla riscossione erariale;

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per l’occupazione ed il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;

Infine Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Questi Fondi riguardano le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa, in relazione alle causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

La concessione dell’intervento è decisa dal Comitato amministratore del Fondo.

La deliberazione del Comitato, viene comunicata alla Struttura territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di pagamento.

Le aziende interessate, una volta inoltrata la domanda alla struttura territorialmente competente, dovranno trasmettere il modello “SR41”, collegandosi al sito dell’INPS.

Ma prima di inviare il modello SR41, dovranno aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle Sede territorialmente competente.

In particolare, un Comitato Amministratore del Fondo, delibererà sulla concessione dell’intervento. Solo dopo l’autorizzazione, sulla base di deliberazione del Comitato, che sarà notificata all’azienda, si potrà inviare il modello SR41.

Quindi, poi, dalla Sezione “Prestazioni e servizi”, andare su “Servizi”, cliccare su “servizi per le aziende e consulenti”, selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”. A quel punto cliccare su “invio richieste pag. dir SR41”.

Ciò al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore.

I Fondi inoltre versano i contributi, a favore dei lavoratori interessati, alla Gestione Assicurativa Obbligatoria per il periodo di erogazione dell’assegno ordinario.

