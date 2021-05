In arrivo il film più esilarante e divertente di tutti i tempi che ha appassionato adulti e piccini con grandi attori italiani. Era l’ormai lontano 2012 quando nelle sale cinematografiche italiane uscì questo cartone animato così bizzarro e allo stesso tempo entusiasmante. Hanno prestato le voci originali attori del calibro di Adam Sandler e Selena Gomez, per citarne alcuni. Nella versione italiana hanno prestato le loro voci Claudio Bisio e Cristina Capotondi. Sono stati realizzati 2 sequel del cartone animato usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018. In uscita vi è il quarto e ultimo sequel.

Hotel Transylvania

In arrivo il film più esilarante e divertente di tutti i tempi che ha appassionato adulti e piccini con grandi attori italiani. Certamente stiamo parlando di “Hotel Transylvania 4 – Uno scambio mostruoso”. Infatti, pochi giorni fa è uscito il primo trailer italiano del film e la sua uscita è prevista per settembre 2021. C’è tanta aspettativa per questo nuovo film essendo l’ultimo che andrebbe a chiudere il cerchio di questa splendida avventura. Per chi non l’avesse visto ecco delle piccole anticipazioni.

La saga

Il primo Hotel Transylvania racconta la storia del famoso Conte Dracula, rappresentato da un uomo alto e magro con occhi azzurri e capelli neri. Non è solo l’aspetto a far ridere ma soprattutto la sua voce e qui Claudio Bisio è stato geniale. Il Conte è alle prese con due cose importanti della sua vita: la sua amata figlia Mavis e il suo hotel per mostri.

Lo scopo di Dracula è quello di preservare i mostri dagli umani. Aiutato dalla sua cerchia di amici rappresentati da Frankenstein, la mummia, il lupo mannaro e l’uomo invisibile. Ma il suo fine ultimo è soprattutto proteggere “l’amore della sua vita” dopo che gli umani hanno ucciso la moglie. Un giorno, per una serie di eventi, un umano chiamato Johnny si presenta all’hotel e inizia la sua avventura “nascosta agli occhi dei mostri”. Ma con la complicità di Dracula. Tra battute esilaranti, comicità e paradossi, Hotel Transylvania è veramente da non perdere. Non anticipiamo il 2 e il 3 per evitare spoiler per chi non lo avesse visto.

Per chi ha visto tutta la saga, invece, c’è poco da aspettare per l’uscita del 4 e ultimo film di cui già il nome anticipa delle belle e divertenti sorprese.

Approfondimento

In arrivo su Netflix il seguito di questo incredibile film con l’aggiunta di due personaggi del mondo Marvel assolutamente da non perdere.