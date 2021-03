Il Decreto Sostegno prevede molte misure per i lavoratori e le loro famiglie. In arrivo il congedo parentale anche per le partite IVA e autonomi, è questa l’ipotesi allo studio. Al momento ci sono due misure sicure: la prima riguarda i congedi parentali Covid per lavoratori che hanno figli che restano a casa per chiusura scuola a causa delle nuove misure restrittive. La seconda consiste nella possibilità per i lavoratori, genitori di studenti fino a 16 anni in didattica a distanza (DAD), di accedere allo smart working in compatibilità con le esigenze lavorative. In arrivo il congedo parentale anche per le partite IVA e autonomi, è questa l’ipotesi allo studio.

In arrivo il congedo parentale anche per le partite IVA e autonomi

Elena Bonetti, ministra delle pari opportunità, ha anticipato che ci saranno aiuti per tutte le famiglie che dovranno supportare i figli per la didattica a distanza. Tra le tante novità compaiono anche i nuovi congedi parentali oltre che per i lavoratori dipendenti anche per le partite IVA e autonomi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Allo studio una formula per venire incontro anche ai lavoratori autonomi analoga a quella dei congedi retribuiti per i lavoratori dipendenti.

Il Decreto Legge dovrebbe approdare fra l’8 e il 12 marzo in Consiglio dei ministri. L’ipotesi dei congedi parentali, con estensione anche per partite IVA e lavoratori autonomi, permetterebbe di utilizzare i congedi retributivi al 50%, anche per periodi precedenti all’entrata in vigore del Decreto, in modo retroattivo dall’inizio del 2021. Per le partite IVA e i lavoratori autonomi l’utilizzo del congedo parentale si configura come credito di imposta.

Le modalità

La regola per l’utilizzo dovrebbe essere la stessa del 2020. Congedi Covid per un limite massimo di 30 giorni retribuiti al 50%. Inoltre, saranno utilizzati alternativamente dai due genitori. I giorni di utilizzo non possono coincidere, ma può essere frazionato a ore.

Il punto ancora da chiarire e se i congedi parentali potranno essere utilizzati anche dai genitori in smart working. L’età massima dei figli oscilla tra 14 o 16 anni.