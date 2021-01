In arrivo il cibo per gatti e cani che metterà d’accordo tutti quanti i padroni

Nel corso del tempo si è sempre più diffusa in Italia l’abitudine di dare da mangiare cibi di natura vegetali ai propri cani e gatti. Questo cambiamento è stato portato avanti principalmente da padroni vegetariani che hanno preferito far seguire una dieta similare anche ai propri animali.

Queste scelte hanno creato un polverone tra gli appassionati di animali domestici, molti dei quali hanno sottolineato come i nostri amici siano per natura carnivori. Negli ultimi anni la scienza potrebbe però aver trovato una soluzione in grado di mettere d’accordo tutti quanti. È in arrivo, infatti, il cibo per gatti e cani che metterà d’accordo tutti quanti i padroni.

Vegetariano si o no?

Nel corso degli anni si è progressivamente allargato il numero di padroni che hanno deciso di far seguire ai propri animali diete almeno parzialmente vegetariane.

Questi cambi di dieta sono spesso basati sui principi morali dei padroni di cani e gatti, contrari alla violenza sugli animali. Queste scelte individuali, per quanto moralmente accettabili, potrebbero creare dei problemi ai nostri amici.

Come sottolineato in questo articolo, infatti, diete vegetariane, in particolare fai-da-te, possono creare dei danni sul lungo periodo ai nostri amici. Questi, infatti, sono per natura carnivori o onnivori e hanno necessità di integrare proteine di natura animale nella propria dieta.

Per risolvere questo problema gli scienziati hanno cercato di creare un alimento decisamente insolito.

La carne fatta in laboratorio

Nel corso degli ultimi vent’anni la tecnologia in campo biologico ha fatto degli enormi passi avanti. Tra le scoperte fatte in questo periodo una potrebbe cambiare la vita dei padroni di animali.

Si tratta della scoperta della “cultured meat“, o carne coltivata. Quest’ultima non è altro che una carne creata in laboratorio a partire da cellule muscolari animali.

Questo processo di laboratorio permetterebbe di creare alimenti riducendo drasticamente il rischio di maltrattamenti sugli animali. Alcune aziende stanno studiando la possibilità di commercializzare questi alimenti e di trasformarli in cibo per gatti e cani.

In questo modo le necessità dei nostri amici potrebbero di nuovo incontrarsi con quelle dei propri padroni. Detto questo, abbiamo spiegato come sia in arrivo il cibo per gatti e cani che metterà d’accordo tutti quanti i padroni.