Il Ministro della Salute Speranza l’ha annunciato durante la conferenza con le Regioni di ieri. Sappiamo che nelle farmacie di alcune regioni sono già disponibili i test seriologici, ma questa notizia è quella che aspettavamo. Infatti al momento il tampone rapido, che corrisponde al test antigenico, è richiedibile solo in laboratori privati. Con un costo rilevante. Quando arriverà in farmacia è probabile che sia accessibile a un prezzo calmierato.

Come funzionano i test rapidi?

I test rapidi, o tamponi rapidi, sono dei test naso-faringei. Proprio come il tampone molecolare. Ma invece di andare a ricercare l’RNA del virus SARS-CoV2 rilevano la presenza delle sue proteine. In pratica cosa significa? Senza entrare nello specifico delle spiegazioni tecniche, basti sapere che sono molto più rapidi.

Infatti per avere il risultato bastano dai 12 ai 15 minuti. Una bella differenza rispetto alle tempistiche di risultato del tampone molecolare di 4/5 ore. E sono attendibili al 98%. Sicuramente uno strumento molto più efficace del seriologico. Si tratta comunque di un test di screening, quindi in caso di positività bisogna comunque fare il tampone molecolare.

In arrivo i tamponi rapidi in farmacia

La sperimentazione è partita a Trento ed è in avvio in Piemonte. Il 5 ottobre è partita la sperimentazione in due farmacie comunali di Trento. L’obiettivo è quello di scoprire in modo rapido i casi asintomatici per bloccare in tempo i contagi.

Dopo l’apripista di Trento, dal 22 ottobre si comincia anche in Piemonte. Sono stati consegnati 10 mila test, a fronte di 1 milione di quelli ordinati. Si comincia nel fine settimana. Bisogna prenotare in farmacia, ma attenzione, non sono a carico del sistema sanitario. Il costo è di circa 43 euro.

Ci si aspetta che nei prossimi giorni la lista delle regioni in cui sarà possibile effettuare il test rapido aumenti. Intanto lunedì si parlerà di includere i medici di famiglia e dovrebbe arrivare anche l’accordo finale.

In questo modo il tracciamento dei contagi sarà più rapido ed efficiente. E sarà più facile distinguere i casi di Covid da quelli di influenza stagionale.

In conclusione, si prevede che i test rapidi saranno più accessibili a tutti gli italiani. Nel frattempo ricordate di seguire tutte le linee guida del governo e mettere sempre la mascherina.

Per avere informazioni su quando aderiranno tutte le Regioni e quando saranno in arrivo i tamponi rapidi in farmacia, restate sintonizzati.