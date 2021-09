Settembre è da sempre il mese per ricominciare. Si ricomincia a lavorare e si torna alle occupazioni quotidiane. E, parlando di musica, quale uscirà in questo periodo? Infatti, a proposito di questo è in arrivo grande musica per l’affascinante mese di settembre dove ogni cosa ricomincia.

Le cose da comprare

In questo periodo, ricominciano tutte le attività che avevamo abbandonato prima dell’estate. Per tornare alla nostra routine, dobbiamo riprendere in mano tutte le nostre abitudini. Ad esempio, da comprare ci saranno i libri, i quaderni e il diario. I vestiti conservati nell’armadio sono tutti ancora in buone condizioni? Forse, servirà qualche felpa nuova per i nostri figli? E lo zaino? Sicuramente ne chiederanno uno nuovo e dove andare a comprarlo? Forse, sarà meglio farsi un giro per trovare le migliori occasioni. Infatti, le cose da fare a settembre sono molte. Per non parlare del parrucchiere.

Sentirsi a posto

I nostri capelli avranno bisogno di essere rivitalizzati dopo l’estate e gli innumerevoli bagni al mare. A questo proposito, può essere interessante approfondire l’argomento con questo articolo ”Straordinarie le maschere delle nonne per dire basta ai capelli spenti e rovinati”.

La musica da sottofondo alle nostre giornate

Tutti, ormai, abbiamo una musica di sottofondo mentre svolgiamo qualche occupazione. La musica è diventata una compagna che alleggerisce le nostre giornate. È difficile, quindi, che ci possa sfuggire un nuovo singolo del nostro cantante preferito.

Oggi, vogliamo parlare di Space One, con “Frammenti”. I musicisti raccontano come questo brano sia il frutto di un lungo lavoro svolto durante la pandemia. Hanno saputo raccogliere gli stati d’animo di tutti coloro che non hanno potuto rivolgersi più al loro pubblico dal vivo. Hanno dato risalto all’imprevedibilità delle cose della vita. Lo scorso anno sono arrivati terzi al concorso “Una Voce per l’Europa”. Gli autori sono: Simone Federici (voce), Eugenio Maglio (basso) e Federico Maracaglia (chitarra e sintetizzatori). Definiscono il loro genere “un’esplorazione creativa di più generi, dal rock al pop, fino al rap e alla più recente future bass”.

In arrivo grande musica per l’affascinante mese di settembre dove ogni cosa ricomincia

Questo è soltanto uno degli album che uscirà a settembre. Quello che emerge da questo articolo è che abbiamo voluto raccontare che settembre è davvero un mese interessante. Ogni volta che c’è qualcosa che comincia, è sempre una cosa molto positiva. Il consiglio è di ascoltare buona musica in questo mese di semina, di progetti e idee per godere dei frutti dell’inverno.