La settimana inizia già con forza: in arrivo forti rialzi dei mercati azionari fino al 31 luglio?

E’ un momento davvero interessante per i mercati azionari e dopo i ribassi fra febbraio e marzo dove tutto e tutti puntavano contro, oggi molti continuano a rimanere a bordo campo nonostante il peggio (per il momento) probabilmente sia alle spalle.

Il rialzo dei mercati non è scorrelato dalla realtà come qualcuno sostiene ma come al solito anticipa il ciclo economico di 6/9 mesi. E questo è proiettato in rialzo dall’ultimo trimestre di quest’ anno/primo trimestre del 2021.

Quindi, non vediamo anomalie in quello che si sta verificando ma trattasi di normali dinamiche a cui chi studia le serie storiche è abituato.

Riepiloghiamo il nostro percorso campione:

il 2020 che rappresenta la “combinazione” fra l’ultimo anno del decennio ed il quarto anno del ciclo presidenziale dopo il 22 giugno doveva lasciare alle spalle il minimo annuale;

l’anno delle Borse mondiali dovrebbe chiudere su livelli superiori ai minimi segnati nel mese di marzo;

il minimo del 2020 che doveva formarsi fra le due scadenze di setup (20 marzo e 22 giugno) dovrebbe lasciare spazio ad un rialzo fino al luglio 2021 almeno;

le probabilità di nuovi minimi rispetto a quelli segnati nel mese di marzo saranno molto alte solo dal luglio 2021 al marzo 2023.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio 2020 al 30 dicembre 2022

Frattale previsionale dei mercati azionari americani come ottenuto considerando il ciclo di PdB.

In arrivo forti rialzi dei mercati azionari fino al 31 luglio?

Al momento non vediamo particolari pericoli, anzi la possibilità di forti accelerazioni rialziste ci sembra molto elevata almeno fino al prossimo setup del 31 luglio.

Quali sono invece i pericoli che potrebbero portare a mettere in crisi la nostra view fino al mese di dicembre 2020 e poi luglio 2021.

Si procederà per step ma per il momento pericoli solo con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.514

Eurostoxx Future

3.266

Ftse Mib Future

19.590

S&P 500

3.126

Cosa monitorare invece fino alla chiusura di questo mercoledì dei mercati?

Il rialzo in corso continuerà se non assisteremo a chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.853

Eurostoxx Future

3.343

Ftse Mib Future

20.180

S&P 500

3.204

Come al solito si procederà per step ma a nostro parere il miglior posto dove tenere i soldi investiti sia di breve che di lungo termine continuano ad essere i mercati azionari.