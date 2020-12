Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori delle ultime novità relative ad alcuni contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso zero o agevolato messi in campo dal Governo a favore dell’imprenditoria femminile. Una buona notizia, dunque, per le nuove imprese e le start up in “rosa” che vogliono affermarsi nel mondo del lavoro e dell’economia nazionale. A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un nuovo fondo previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021.

A chi e a cosa sarà destinato il sostegno economico

Il fondo è dedicato ad interventi a sostegno delle attività delle imprese femminili. Un aiuto anche per i programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile. Inoltre, sono favoriti i programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile è meno diffusa.

In arrivo finanziamenti agevolati per imprese e start up, ecco chi potrà usufruirne

Sarà possibile scegliere tra contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, soprattutto imprese individuali e attività libero professionali in generale. In special modo, sguardo rivolto alle imprese avviate da donne disoccupate di qualsiasi età.

Previsti finanziamenti a tasso zero. Finanziamenti agevolati ma anche combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprenditoria femminile.

In campo anche incentivi per le imprese che hanno almeno 36 mesi di attività. Tali incentivi si traducono in contribuiti a fondo perduto del fabbisogno di circolante fino a un massimo dell’ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi.

Ed ancora, previsti anche percorsi formativi e di assistenza non solo gestionale ma anche di comunicazione e di marketing utili all’impresa ed interventi culturali.

La macchina per favorire l’imprenditoria femminile è partita, ora bisognerà attendere 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 per conoscere nel dettaglio le misure e le modalità di adesione.

