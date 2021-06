Comprare le giuste scarpe è una scelta che, soprattutto con il passare del tempo, si rivela molto importante. Infatti non bisognerebbe mai preferire un paio ad un altro solamente perché interessati al marchio. La comodità deve essere sempre considerata, altrimenti si rischia di indossare quelle scarpe giusto una volta ogni tanto. E di soffrire moltissimo in quelle rare occasioni.

Non sempre un problema

La cosa migliore dunque, come in molti altri casi, è quella di trovare un compromesso che possa soddisfarci. Quindi una marca che ci piace e di cui siamo appassionati ma che, al tempo stesso, presenti un paio comodo e che duri nel tempo. Purtroppo poi può anche capitare che i nostri piedi cambino in dimensioni, soprattutto nella fase di crescita, o che le scarpe stesse col tempo tendino a restringersi. Bene, non sempre questi si rivelano dei problemi irrisolvibili. È infatti possibile rimediare. Ecco dunque in arrivo dall’America il trucco eccezionale usato da sempre per allargare gli stivali scomodi e le scarpe strette.

Il potere dell’avena

Molti anni fa nel continente americano i cowboy avevano questo problema, in particolare legato agli stivali. Ma anche con le scarpe come sappiamo bene ci si può sempre trovare a fare i conti con una calzatura troppo stretta. Bene, proprio per questo motivo, andiamo a svelare la tecnica infallibile utilizzata per risolvere questo inconveniente. Ecco dunque in arrivo dall’America il trucco eccezionale usato da sempre per allargare gli stivali scomodi e le scarpe strette.

Per quanto possa sembrare troppo facile per essere vero, il segreto non è altro che inserire all’interno delle scarpe una manciata di chicchi d’avena. Bagnarli con acqua fredda fino a che non aumenteranno di volume, e lasciarli riposare all’interno della scarpa per almeno sette ore. Proprio per il fatto che si gonfiano a contatto con l’acqua, quest’ultimi forzeranno la calzatura ad allargarsi. Atteso il tempo necessario non dovremo far altro che rimuoverli, lasciare asciugare le scarpe o gli stivali, e finalmente indossarli senza più problemi.

Naturalmente non tutte le calzature possono essere sottoposte al trattamento per via dei materiali di cui sono fatte, ma i Lettori più avventurosi potrebbero sperimentarlo e sentirsi dei veri cowboy.