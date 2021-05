In arrivo dal Brasile il pericoloso virus Bizarro che attacca credenziali bancarie e altri dati personali

Una nuova frode informatica è pronta a scavalcare i confini dell’Italia. In arrivo dal Brasile il pericoloso Bizarro virus che attacca credenziali bancarie e altri dati personali. Kaspersky, società russa leader nel campo della cybersicurezza ha lanciato l’allarme. Il trojan Bizarro ha nel mirino oltre 70 banche in svariati Stati del mondo.

Gli hacker hanno inserito l’Europa e contemporaneamente l’Italia tra gli obiettivi per sottrarre credenziali bancarie e quanti più dati personali.

Il virus brasiliano non centra con il coronavirus

Perciò, ora conviene tenere alta l’attenzione perché Bizarro tramite email potrebbe combinare l’irreparabile. Infatti gli hacker hanno sviluppato il virus in modo straordinario per aggirare le barriere di analisi e rilevamento in modo da colpire e affondare. Per cui chi sente parlare di virus brasiliano non deve confondersi con la pandemia del coronavirus ma si tratta esplicitamente di un potente malware bancario. Mezzo mondo trema perché il virus si autoinstalla attraverso una cartella zippata.

Attenzione alla posta elettronica

Il termine phishing oramai è comune a tutti ma purtroppo esiste ancora una platea di italiani che resta vittima di malware. Ebbene scopriamo come il rischio giunge dal web. Gli hacker inviano un’email con tanto di mittente di un istituto bancario.

All’interno del messaggio appare un link malevolo che una volta cliccato, installa un file sul proprio computer. Una volta avviato il download automatico di una cartella zippata purtroppo il danno è fatto, direttamente al nostro dispositivo.

Bizarro è terribile e distrugge tutto

L’utente a propria insaputa commette un grave errore e mette a repentaglio i propri dati personali. Il virus ha una potenza inaudita tanto è vero che è capace di impossessarsi anche di un portafoglio Bitcoin oppure di interrompere tutti i processi del browser per terminare qualsiasi sessione in corso con i siti di online banking.

Di conseguenza, riattivando il browser di navigazione il malware agisce nel momento in cui l’utente inserisce le credenziali del conto corrente.

Logicamente in queste ore l’attenzione è alta soprattutto da parte degli istituti di credito. Perciò continuamente gli sviluppatori cercano di scoprire le tecniche utilizzate dai criminali informatici in modo da mettere in sicurezza i propri utenti. Per quest’ultimi le regole auree sono sempre le stesse: riconoscere le email false, non aprire il link e non dare mai i propri dati personali.