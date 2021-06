Quest’oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa illustrano ai Lettori la procedura per ottenere l’aumento degli assegni per i nuclei familiari ai sensi del Decreto-Legge n.79/2021. L’aumento degli assegni familiari avviene in prospettiva dell’assegno unico che riguarderà anche le categorie ancora escluse. Come descritto nell’articolo “In arrivo l’incredibile sorpresa per le famiglie con ISEE basso che riceveranno fino a 2.000 euro grazie a questi aiuti”. Pertanto l’INPS con il messaggio n. 2331 del 17 giugno comunica la procedura per ottenere i nuovi importi. È, infatti, in arrivo dal 1° luglio l’aumento in busta paga ed ecco di seguito come ottenerlo.

In particolare, l’INPS ha pubblicato le tabelle rivalutate per il calcolo degli assegni per il nucleo familiare. Nelle tabelle, inoltre, si tiene conto dell’aumento voluto dal predetto Decreto-Legge. In particolare euro 37,50 per ogni figlio, per le famiglie con 2 figli, ed euro 55,00 per chi ne ha almeno 3.

In arrivo dal 1° luglio l’aumento in busta paga ed ecco come ottenerlo

Pertanto per i lavoratori dipendenti nel settore privato arriveranno gli assegni al nucleo familiare con l’aumento previsto dal Decreto-Legge n.79/21. In particolare per il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno 2022. È pronta dalla data di comunicazione del predetto messaggio la piattaforma per inoltrare le domanda. Ovvero, la procedura per richiedere l’assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato è disponibile pertanto sul portale web. La piattaforma per inoltrare le domande è attiva. Come detto sopra, in concomitanza dell’assegno ponte per il periodo che va dal 1°luglio al 31 dicembre 2022, arriva anche l’aumento degli ANF.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica e dovranno farlo anche coloro che già fruiscono dell’assegno. In particolare mediante Patronati, portale web, Contact Center. L’INPS, infine precisa che ulteriori chiarimenti saranno forniti da una prossima circolare. Nel frattempo, a partire dal 17 giugno si potranno inoltrare le istanze per gli assegni familiari per il periodo intercorrente dall’1/7/2021 al 30/6/2022.

