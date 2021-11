Il bello della cucina è preparare le ricette con le proprie mani. Ma a volte un piccolo (grande) aiuto può far comodo, specialmente con i tempi che stringono. Ormai da qualche anno stanno spopolando i cosiddetti robot da cucina, elettrodomestici multiuso in grado di darci un notevole aiuto nella preparazione di varie pietanze. Quasi tutti ne comprerebbero uno, se non fosse che i loro prezzi sono spesso inaccessibili. Tuttavia, sono in arrivo con il Black Friday queste imperdibili offerte per acquistare finalmente un robot da cucina senza spendere un occhio della testa. Sfruttando queste offerte potremo avere un alleato perenne ai fornelli, di qualità eccelsa e a un prezzo assolutamente vantaggioso.

Il robot da cucina è uno strumento eccezionale che permette di agevolare la preparazione di impasti e piatti completi. Reso celebre negli ultimi anni dal marchio Bimby, oggi se ne trovano di molti brand dalla qualità ineccepibile. Il problema è il costo: un buon robot da cucina può facilmente arrivare a costare anche più di 1.000 euro. Per questo, con l’arrivo del Black Friday, non dobbiamo lasciarci scappare delle offerte a dir poco vantaggiose.

Partendo dai modelli meno cari, un ottimo prodotto che già troviamo in offerta su Amazon a 82,99 euro è il Kenwood HDP408WH Triblade. Si tratta di un mixer da immersione, utile a frullare ingredienti e fare piccoli impasti. Salendo con prezzo e funzionalità, troviamo la Impastatrice Planetaria Kitchen Machine, sempre Kenwood, a 228,99 euro. Questo modello è già un robot da cucina multifunzionale, con oltre 25 accessori incorporati.

Top di gamma è la Impastatrice Planetaria Chef Elite, che troviamo solo per il Black Friday a 364,99 euro.

Anche la macchina per fare il pane a un prezzo irripetibile

Sempre tra i robot da cucina rientrano le macchine per fare il pane. Su Amazon, questa settimana, troviamo la Moulinex OW240E Pain & Délices a soli 81,99 euro. Sempre Moulinex, e sempre in offerta, la Masterchef Grande Impastatrice Planetaria è un robot da cucina tra i più completi. Lo troviamo in offerta a 299,00 euro. Anche l’Impastatrice Planetaria MUM4 di Bosch è un prodotto eccezionale ed è il robot da cucina più economico del Black Friday. Possiamo acquistarlo su Amazon a 78 euro. Se sogniamo da tempo un robot da cucina, non lasciamoci sfuggire queste occasioni.

