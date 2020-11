Gli Esperti di Redazione avvertono che sono in arrivo assegni INPS nel 2021 per le famiglie con reddito ISEE basso e figli a carico. Il Governo continuerà a stanziare fondi anche nei prossimi mesi a vantaggio dei contribuenti che più di altri stanno pagando l’attuale crisi economica. Possono richiedere sussidi statali i cittadini che presentano l’ISEE corrente e attestante la condizione reddituale in cui si trovano. Nell’articolo “Quali documenti servono per l’ISEE e per richiedere all’INPS bonus e reddito di cittadinanza?” potrete attingere informazioni sull’iter da seguire.

Con la nuova Legge di Bilancio sono in arrivo assegni INPS nel 2021 per le famiglie con reddito ISEE basso e figli a carico. Ciò proprio in virtù della proroga di molte misure assistenziali e prestazioni economiche che il Governo intende assicurare ai cittadini più fragili.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La nuova ondata di epidemia da coronavirus ha inflitto un duro colpo ai nuclei familiari con figli minorenni e ancora fiscalmente a carico. Il volume delle spese familiari da sostenere è pressoché identico a quello del periodo precedente all’emergenza epidemiologica. A cambiare notevolmente invece sono i redditi da lavoro che i contribuenti hanno percepito e tuttora percepiscono. Sono innumerevoli i lavoratori nuovamente senza impiego o con una riduzione sensibile dell’attività lavorativa e della conseguente retribuzione mensile.

In arrivo assegni INPS nel 2021 per le famiglie con reddito ISEE e figli a carico

Si discute in questi giorni di bonus famiglia 2021 per indicare in modo sintetico tutti gli ammortizzatori che raggiungeranno i contribuenti in svantaggio economico. Pertanto si prevede la conferma delle prestazioni a favore delle madri e delle famiglie più numerose sul cui bilancio mensile gravano maggiori spese di sostentamento.

Anche per il 2021 l’INPS erogherà assegni a sostegno della genitorialità attraverso una serie di bonus che già conosciamo. Anche nel 2021 pertanto si potrà richiedere il bonus baby sitting e quello per l’iscrizione all’asilo nido. A ciò si aggiungano l’assegno di natalità e l’assegno unico che si potrà ricevere contemporaneamente senza dover rinunciare all’uno per l’altro. Infine il Governo intende confermare anche il congedo di maternità e di paternità, nonché le detrazioni per i genitori di figli con disabilità.