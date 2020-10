Ecco in arrivo anche in Italia la catena di farmacie discount con prezzi bassi tutto l’anno.

Al via l’operazione volta ad esportare anche in Italia il modello di “farmacia discount”. A rivelarlo un articolo comparso sul Quotidien du pharmacien. Il nome del brand è Lafayette che modificherà l’immagine della tradizionale farmacia a cui si è abituati, già dal 2021. Cosa, del resto, già accade in Belgio e in Spagna. Vediamo quindi, più da vicino, cosa significa che è in arrivo anche in Italia la catena di farmacie discount con prezzi bassi tutto l’anno.

Il modello Lafayette

Tra gli slogan che rendono riconoscibile il modello francese Lafayette, ce ne sono due su cui intendiamo focalizzare l’attenzione. Vale a dire “Prix bas tous les jours” e “Santé pour tous”, ossia “prezzi bassi tutti i giorni” e “la salute a portata di tutti”. Ed infatti il pedale su cui la catena intende spingere è proprio quello della particolare convenienza dei prezzi. Il format di farmacia che viene veicolato è quello orientato al risparmio. Da qui l’espressione evocativa di “farmacia discount”. I settori che sembrano saranno privilegiati sono quelli legati all’igiene personale, alla bellezza e alla dermocosmetica.

Specificità della catena

Il sistema che caratterizza la catena suddetta di farmacie si fonda su specifici capisaldi. Vale a dire servizi di network, il che significa quanto segue:

a) pianificazione per uno sviluppo aziendale (business plan, strategie di comunicazione, carta fedeltà, e-commerce);

b) monitoraggio e gestione delle prestazioni (analisi delle prestazioni e ottimizzazione dei risultati);

c) strategia commerciale e acquisti;

d) formazione aziendale.

Un vero e proprio sistema organizzativo che forse noi siamo abituati ad abbinare al concetto d’impresa e forse un po’ meno alla farmacia. Chissà dunque quale effetto potrà fare vedere le confezioni disposte impilate sugli scaffali come nei supermercati. Stiamo a vedere quando il progetto sbarcherà materialmente in Italia. Chissà che questo nuovo modo di essere farmacia non riveli delle sorprese rispetto ai modelli già in essere in altre nazioni.