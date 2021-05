Windows è un sistema operativo dove certi aggiornamenti si vedono con molta meno frequenza rispetto a MacOS o a Linux. Mentre su questi ultimi, soprattutto sui software del “Pinguino”, è molto più facile trovare novità anche ogni giorno, Microsoft è molto meno propensa a rilasciare novità per Windows.

Eppure, proprio per questo motivo, quando arriva qualche vera novità è sempre importante. Non a caso la patch di maggio pare sia il preludio a qualcosa di davvero rivoluzionario. Sarebbe infatti in arrivo l’aggiornamento per Windows che cambierà tutto e rivoluzionerà completamente il modo di usare il computer.

Indizi e indiscrezioni

Già nelle ultime settimane, infatti, ci sono stati importanti indizi sulla prossima patch, in arrivo già nelle prossime settimane. Microsoft si starebbe preparando a portare Windows nella nuova generazione di sistemi operativi, abbandonando alcune delle caratteristiche che lo hanno contraddistinto a partire da Vista.

Windows 10, infatti, non brilla certo per potenzialità di personalizzazione. Per non parlare della veste grafica che anche i più gentili faticano a trovare moderna ed efficace. Specie quando MacOS nell’ultima sua versione, Big Sur, ha completamente reinventato il suo aspetto.

Il confronto diventa ancor più impietoso se si guarda all’ultima versione di Gnome, il desktop environment più utilizzato per Linux – quello che di default viene montato su Ubuntu. Le sue estreme opzioni di personalizzazione fanno impallidire qualsiasi altro sistema operativo.

Le possibili novità

Proprio per questo, Satya Nadella – Ceo di Microsoft – ha annunciato nel suo discorso d’apertura all’evento Build 2021 di essere entusiasta dopo aver provato la nuova generazione di Windows. Addirittura si è riferito all’aggiornamento in arrivo come al più importante dell’ultimo decennio.

Parole che non lasciano indifferenti. Soprattutto se si pensa che nel suo discorso Nadella ha sottolineato anche le novità in arrivo per sviluppatori e content creator.

Anche lo Store di Windows subirà importanti modifiche e aggiornamenti. Ma la cosa più attesa restano le modifiche all’interfaccia grafica, che potrebbe finalmente vedere il superamento delle commissioni imposte da Microsoft sui contenuti creati da sviluppatori di terze parti.

Poiché è in arrivo l’aggiornamento per Windows che cambierà tutto e rivoluzionerà completamente il modo di usare il computer, è notevole che Nadella non abbia mai parlato di Windows 10 ma sempre, genericamente, di “Windows”. Che stia per tramontare l’era del sistema operativo più usato al Mondo? Come si suol dire, “lo scopriremo solo vivendo”.