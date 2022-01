Mentre si discute del 5G e dell’OPA su Telecom Italia, il settore delle telecomunicazioni è in grande fermento. Sul mercato dal 2018, quando la fusione tra Wind e Tre ha aperto la porta a un nuovo operatore delle telecomunicazioni in Italia, Iliad si appresta a presentare la nuova offerta di rete fissa.

Non sono stati ancora stabiliti i tempi esatti e non si conoscono le tariffe, ma il debutto sembra imminente. Le dichiarazioni del CEO di Iliad Benedetto Levi hanno confermato l’accelerata che l’operazione ha subito con l’inizio dell’anno.

Gli addetti ai lavori parlano già di effetto domino, come accaduto con la telefonia mobile quando l’arrivo dell’operatore francese portò tutte le concorrenti a rivedere le tariffe.

La notizia è positiva per gli utenti che potrebbero trovare in questo 2022 una piacevole sorpresa. Avere tariffe abbordabili per la linea fissa e connessioni internet meno costose, aiuterebbe ad affrontare il caro bollette generalizzato che la situazione economica attuale sta causando.

La strategia dell’operatore transalpino

I numeri in mano all’amministratore delegato della compagnia francese lo hanno convinto. Il mercato della linea fissa è in continua crescita, così come sale il numero di clienti.

Sono quindi in arrivo a giorni le nuove tariffe per rete fissa e fibra, il 2022 sarà l’anno di Iliad e degli abbonati che potranno risparmiare anche se nessuna data è stata stabilita.

Benedetto Levi intervistato da alcune testate giornalistiche ha dichiarato che le principali città italiane potranno usufruire del servizio. Questo avverrà grazie alla rete Open Fiber, le infrastrutture targate che Enel portano la fibra ottica in tutto il territorio nazionale.

In un secondo momento entrerà in gioco la Fibercop che gestisce la rete secondaria Tim attraverso cui la fibra ottica arriva nelle abitazioni.

Iliad ha investito in Fibercop lo scorso anno forse in vista di questo nuovo passo.

In Italia Iliad aveva già intrapreso alcune strategie con l’investimento di 1 miliardo di euro serviti tra l’altro per vincere le gare di assegnazione delle frequenze 5G.

In arrivo a giorni le nuove tariffe per rete fissa e fibra, il 2022 sarà l’anno di Iliad e degli abbonati che potranno risparmiare

Le dichiarazioni di Levi non hanno rivelato la data. Si sono però concentrate sul concetto di trasparenza dei prezzi che ha caratterizzato il lancio del marchio in Italia nel settore mobile.

Gli utenti vogliono conoscere con esattezza cosa stanno pagando. Questo è stato il concetto proposto dall’Amministratore Delegato che ha fatto capire come la semplicità nel rapporto con i clienti sia indispensabile.

Le tariffe concorreranno con quelle delle altre compagnie ma è molto probabile che chi è già cliente Iliad avrà dei vantaggi. Le collaborazioni con gli altri operatori nazionali non sono escluse, che si tratti di acquisizioni o fusioni.

La compagnia ha già sorpreso in passato i concorrenti con le vendite delle sim card e delle ricariche nei distributori automatici. Ora una nuova avventura è alle porte.

Sarà interessante capire quali saranno le proposte di Telecom Italia, Vodafone e gli altri operatori. Sicuramente, il consumatore da questa concorrenza riceverà dei servizi di qualità e al costo più basso.