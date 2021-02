La Redazione di ProiezionidiBorsa, sempre attenta alle esigenze dei suoi Lettori, vuole mostrare le recenti opportunità di lavoro che diversi Enti e molte aziende stanno mettendo in campo in tutto lo Stivale. Da Nord a Sud.

In questo spazio, il Team di Esperti, vuole segnalare i bandi di concorso pubblicati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, noto anche come MIBACT.

Il Ministero, già a partire dal 2020, ha attuato un nuovo piano di assunzioni. A breve sarà, però, incrementato dalla pubblicazione di altri concorsi che per il 2021 che contribuiranno all’entrata nel mondo del lavoro di molti candidati.

Una manovra atta a consentire il turnover di personale. Dunque, anche un’ottima chance per i quasi 6.000 prescelti.

In arrivo 5.900 nuove assunzioni rivolte a laureati e a diplomati, occhio a queste opportunità di lavoro. I concorsi

Si attende, dunque, una nuova ondata di concorsi per sopperire, in tempi brevi, alla possibilità di avere posti vacanti per opera di pensionamenti ordinari e anticipati.

Secondo le ultime notizie, riportate su molti giornali, i concorsi che dovrebbero essere pubblicati in questi giorni riguarderanno:

a) concorso MIBACT per 841 Specialisti, di cui 250 unità da reclutare a decorrere dall’anno 2021;

b) concorso MIBACT per 64 Assistenti Informatici;

c) concorso MIBACT per 334 Assistenti Amministrativi Gestionali;

d) concorso MIBACT per 100 Addetti Accoglienza, Assistenza, Vigilanza, Protezione e Conservazione;

e) concorso MIBACT per 5 Dirigenti Architetti;

f) concorso MIBACT per 4 Dirigenti Archeologi;

g) concorso MIBACT per 8 Dirigenti Archivisti di Stato;

h) concorso MIBACT per 20 Dirigenti amministrativi.

Dunque, tutti gli interessati che intendono rientrare tra le risorse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è consigliato tenere d’occhio, nelle prossime settimane, il portale del Ministero dei Beni Culturali e consultare la sezione “Concorsi”.

Se “In arrivo 5900 nuove assunzioni rivolte a laureati e a diplomati, occhio a queste opportunità di lavoro” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Nuove opportunità di lavoro per diplomati nel settore pubblico, ecco chi assume e come candidarsi”.