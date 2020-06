In arrivo 4000 euro di incentivi 2020 per la rottamazione dell’auto. Chi possiede un’auto da più di 10 anni farebbe bene ad approfittare dell’arrivo di incentivi 2020 fino a 4000 euro per la rottamazione. Nel decreto Rilancio del 3 giugno scorso compaiono numerose proposte per agevolare la ripresa del mercato automobilistico e per offrire interessanti sconti agli automobilisti. Sono migliaia le autovetture che le case automobilistiche e le concessionarie non hanno potuto vendere a causa dell’epidemia del Covid-19.

Per l’automobilista che ha un’auto ormai da sostituire è arrivata un’occasione da cogliere al volo. Si potrà acquistare un’auto con margini di risparmio così elevati proprio a seguito della prolungata sospensione delle attività produttive e lavorative. Già nel precedente articolo abbiamo illustrato al lettore “I 3 modi per abbassare il costo dell’assicurazione auto”. Vediamo ora come approfittare della circostanza favorevole secondo cui sono in arrivo 4000 euro di incentivi 2020 per la rottamazione dell’auto.

In arrivo 4000 euro di incentivi 2020 per la rottamazione dell’auto

L’emendamento al Decreto Rilancio mira a risollevare le sorti delle aziende automobilistiche e a garantire agevolazioni ai consumatori. La maggioranza del Governo ha chiesto di offrire aiuti economici agli automobilisti per indurli all’acquisto di veicoli sia nuovi che usati. Gli incentivi per la rottamazione dovrebbero riguardare sia il mercato delle auto nuove che dell’usato a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre

L’automobilista che circola con un’auto che ha acquistato 10 anni fa potrà ricevere 4000 euro di incentivi. L’erogazione del bonus rottamazione sarà ripartita equamente fra lo Stato e le case automobilistiche. Ne consegue che il cliente riceverà 2000 euro dalle concessionarie e la restante parte dalle casse del Governo.

Anche chi non ha un veicolo da rottamare potrà avvalersi degli incentivi purché acquisti un’auto nuova Euro 6 a ridotto impatto ambientale. Con l’acquisto di un’auto con emissioni di CO2 superiore a 61g/km si avrà diritto a 2000 euro di bonus. Anche in questo caso la metà della somma sarà a carico dello Stato e il concessionario erogherà i restanti 1000 euro.

Chi invece opta per l’acquisto dell’usato potrà avvantaggiarsi unicamente dell’esenzione dal pagamento del passaggio di proprietà. Ciò però solo se sostituisce la vecchia auto con una usata non inferiore a Euro 5.