L’abbiamo detto tante volte e continuiamo a dirlo: è l’epoca dei concorsi pubblici dopo anni di buio e non dobbiamo fare altro che approfittarne. Sia laureati che diplomati hanno la possibilità di accedere a diverse procedure concorsuali e trovare finalmente il loro posto nella Pubblica amministrazione.

A questo proposito, il Ministero della Cultura ha recentemente indetto due concorsi per diplomati, rispettivamente da 100 e 50 posti.

Il primo è inteso a reclutare 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, seconda area F2. Il secondo, invece, intende assumere 50 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza, seconda area funzionale F1.

I concorsi seguiranno due iter di selezione diversi, essendo differenti anche le mansioni da svolgere.

Vediamo i dettagli di ciascuno e come partecipare ad entrambi.

In arrivo 150 nuovi posti di lavoro per diplomati in tutta Italia, anche al Sud

Secondo quanto riportato dal bando, sarà RIPAM a gestire il concorso per 100 assistenti, diversamente da quanto previsto per la selezione dei 50 operatori. In questo caso, infatti, la selezione sarà di competenza dei centri per l’impiego territorialmente competenti e si rivolgerà agli iscritti nelle liste di collocamento.

Il concorso da assistente è riservato ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado, mentre l’altro è riservato ai diplomati di scuola media inferiore.

In entrambi i casi, i futuri vincitori saranno dislocati nelle sedi periferiche del Ministero e quindi su tutto il territorio nazionale. Musei, archivi di Stato, biblioteche sono soltanto alcuni dei luoghi in cui prestare l’attività professionale.

Andiamo adesso all’iter di selezione e alle specifiche dell’uno e dell’altro concorso.

Selezione

Per partecipare al concorso da assistente occorrerà inviare la domanda per via telematica con modalità che saranno specificate successivamente dal Ministero. Al contrario, per partecipare a quello da operatore non occorrerà inviare alcuna domanda all’amministrazione, dato che l’assunzione avverrà attraverso l’avviamento degli iscritti alle liste.

Nel primo caso, si prevede l’espletamento di una prova scritta ed una (eventuale) orale, oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Inoltre, si procederà con la valutazione dei titoli, che permetterà l’accesso alle successive fasi concorsuali. Nel secondo caso, invece, lo scorrimento avverrà numericamente. Tuttavia, anche qui si valuteranno gli aspiranti operatori attraverso specifiche prove per accertare l’idoneità alle mansioni oggetto della professione.

Sono in arrivo 150 nuovi posti di lavoro per diplomati in tutta Italia, anche al Sud, immersi nella cultura e nella bellezza dell’arte. Per tutte le novità, si consiglia di controllare periodicamente il sito del Ministero.