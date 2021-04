Le vie che conducono al lavoro non si contano e sono come il denaro: non dormono mai. Manco a dirlo, in arrivo 144 posti di lavoro a tempo indeterminato per coronare gratificazione professionale e realizzazione personale.

In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa esporrà gli estremi di tre bandi di concorso dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 Teramo. Essi sono stati pubblicati nella G.U. n. 30 del 16 aprile ed hanno tutti e tre come termine ultimo di scadenza il prossimo 17 maggio.

Ma adesso entriamo nel vivo dei nuovi bandi.

L’assunzione di 90 infermieri a tempo indeterminato

Il primo dei tre concorsi è relativo all’assunzione di 90 Infermieri, cat. D. Per partecipare è obbligatorio effettuare l’iscrizione online sul sito dell’ASL Teramo. La domanda infatti va inoltrata solo in questo modo, pena l’esclusione. Sul bando viene indicato nei minimi dettagli tutto l’iter, dalla registrazione al sito al caricamento dei documenti e alla relativa domanda di partecipazione.

Sui 90 profili ricercati vigono le riserve di posti così come previste per legge. Sono a favore dei volontari delle FF.AA. e del personale interno dell’USL di Teramo.

Passando al capitolo requisiti, ai canditati è richiesta la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge. Ancora, il possesso della Laurea Infermieristica, o equipollenti, e l’iscrizione all’albo professionale.

All’art. 3 del bando sono indicate le cause di inammissibilità al concorso oltre a quelle relative al non possesso di anche solo uno dei tre requisiti prima esposti.

Nel caso fossero inoltrate più di 2.000 domande, ci sarà una preselezione. Alla prova scritta accederanno i primi 1.500 classificati.

Infine, sono previste tre prove di esame: una scritta (massimo 30 punti); una pratica (massimo 20 punti); una orale (massimo 20 punti). I restanti 30 punti sono assegnati ai partecipanti in base ai titoli posseduti.



Il secondo bando riguarda la ricerca di 48 Collaboratori Amministrativo Professionali, cat. D.

Nel dettaglio, 10 unità rafforzeranno l’organico dell’AUSL di Teramo, mentre altre 19 andranno rispettivamente all’AUSL Avezzano-Sulmona-L’Aquila e l’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti. Anche in questo caso l’iscrizione al sito è obbligatoria per poter partecipare e vigono le riserve dei posti come specificato all’art. 1 del bando.

Oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, è richiesta la Laurea in discipline economiche e/o giuridiche. Il mancato possesso di anche solo di uno dei requisiti costituisce causa di inammissibilità al concorso, oltre a quelli minuziosamente indicati nell’art. 4 del bando.

La modalità telematica di produzione e inoltro della domanda è in larga parte simile a quella del punto precedente. L’art. 5 dettaglia nei singoli passaggi tutto l’iter del caricamento online dei dati e relativi titoli e/o documenti richiesti dalla domanda.

La fase di preselezione è prevista al superamento delle 500 domande di partecipazione. La vera e propria prova d’esame si snoderà in tre step differenti: una scritta (massimo 30 punti), una pratica (massimo 20 punti); una orale (massimo 20 punti). Infine 30 punti sono assegnati ai partecipanti, in base ai titoli posseduti.

L’ultimo bando rimanda alla selezione di 6 dirigenti medici della disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione. Fatte salve le riserve dei posti previste per legge, in questo caso 2 unità andranno a puntellare l’AUSL Teramo ed altre 4 l’AUSL Lanciano-Vasto-Chieti.

Una volta registratisi al sito dell’ASL Teramo sarà possibile produrre la relativa domanda online. Oltre ai requisiti di carattere generale, viene chiesto il possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso.

Infine la prova d’esame: in questo caso i 100 punti complessivi sono assegnati in un massimo di 20 ai titoli e 80 alle prove d’esame. Quest’ultimi a loro volta sono assegnati in 30 ciascuno alla prova scritta e pratica, e i restanti a quella orale.

Per tutte le singole specifiche, eccezioni e dettagli del caso, si invitano i Lettori alla presa visione del o dei bandi a cui si è particolarmente interessati.

Per tutte le singole specifiche, eccezioni e dettagli del caso, si invitano i Lettori alla presa visione del o dei bandi a cui si è particolarmente interessati.