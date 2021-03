La situazione economica è sempre più allarmante in Italia. La povertà si sta allargando, le famiglie sono sempre più in difficoltà. Nel nuovo decreto del Governo ci saranno nuove misure di aiuto per chi è economicamente in sofferenza. Sono in arrivo 1 miliardo di euro in più per le famiglie e altre tre mensilità del reddito d’emergenza grazie al Decreto Sostegno.

Un milione di poveri in più in un solo anno

Un anno di crisi economica sta acuendo i disagi economici di un Paese e di famiglie che hanno sempre meno soldi. L’emergenza sta mettendo a dura prova le famiglie italiane e sta allargando il divario tra condizioni di povertà e benessere finanziario. L’ultimo report dell’ISTAT sulla povertà è di appena due giorni fa, ed è relativo al 2020.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Nello studio si attesta che l’impoverimento economico è trasversale alla società. Tutte le categorie della popolazione subiscono un peggioramento. Lo scorso anno le famiglie in povertà assoluta sono salite di 335 mila arrivando a 2 milioni, pari al 7,7% della popolazione. Le persone povere sono arrivate alla cifra desolante di 5,6 milioni, pari al 9,5% della popolazione.

Ma ancora la crisi non ha dispiegato totalmente i suoi effetti. Grazie alle misure di emergenza, come cassa integrazione in deroga e divieto di licenziamento, finora è stato posto un argine al dilagare della crisi. Ma cosa accadrà quando queste misure saranno rimosse? Il Governo sta già pensando alle soluzioni.

In arrivo 1 miliardo di euro in più per le famiglie e altre tre mensilità del reddito d’emergenza grazie al Decreto Sostegno

Il Governo e Mario Draghi in persona, hanno chiaro questo che è un problema enorme. Al Governo si sta lavorando per attenuare i disagi già presenti nella popolazione e per non farsi cogliere impreparati quando le misure d’emergenza cesseranno. Nel Decreto Sostegno, che sarà presentato venerdì, si offrono ulteriori aiuti alle famiglie. Nel provvedimento arriveranno più soldi alle famiglie che godono del reddito di cittadinanza. Un miliardo di euro in più. Oggi sono 1.266 le famiglie che godono del contributo, ma le stime del Governo prevedono che le domande schizzeranno.

Ma c’è un altro provvedimento che era atteso e che porterà ulteriori soldi ai nuclei familiari in difficoltà. Sono previste altre 3 mensilità del reddito d’emergenza, il contributo che va alle famiglie più povere.

Approfondimento

I bonus che si possono ottenere senza dichiarazione ISEE