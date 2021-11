Chi ha per amico un cane cerca di sempre di dargli il meglio. Lunghe passeggiate, giochi di ogni tipo, snack golosi, cappottini per proteggerlo dalla pioggia e comode pettorine. Ma il problema nasce al momento di scegliere con quale cibo nutrirlo. Davanti all’immensa scelta che propongono i negozi per animali specializzati, si rischia di farsi venire un capogiro.

Non si tratta solo di scegliere tra crocchette e cibo umido. La quantità di marchi è impressionante e tutte sembrano assicurare la qualità degli ingredienti. Poi ci sono gli alimenti per cani sterilizzati, quelli indicati per patologie specifiche o per cani anziani. Insomma, difficile districarsi nella giungla del cibo per cani, anche quando c’è qualcuno che ci consiglia. Per non parlare dei costi elevatissimi che ha oggigiorno un sacco da 12 Kg di crocchette.

La questione del rapporto qualità/prezzo ha indotto molti proprietari ha cercare delle altre opzioni per sfamare il proprio cane. Ecco perché, in alternativa alle costose crocchette artificiali questa potrebbe essere l’alimentazione perfetta ed economica per il nostro cane.

Un test che accerta la qualità

Nel 2020, Altroconsumo ha svolto un test per accertare la qualità delle crocchette per cani. 27 prodotti diversi sono stati valutati sugli ingredienti utilizzati e dal punto di vista nutrizionale. Tra i parametri considerati troviamo quantità e qualità dei grassi utilizzati, presenza di carboidrati, vitamine e sali minerali. E inoltre, quanto cibo è necessario per raggiungere la razione quotidiana del cane e la fedeltà dell’etichetta al contenuto del prodotto.

Il test ha dato risultati positivi quasi per tutte le marche. Molte hanno dimostrato di avere un ottimo rapporto qualità/prezzo. I costi, comunque, sono molto alti e a volte poco accessibili. Interessante sapere che alcuni cibi prodotti da supermercati hanno dimostrato di avere una buona qualità.

In alternativa alle costose crocchette artificiali questa potrebbe essere l’alimentazione perfetta ed economica per il nostro cane

Ma cosa succederebbe se scegliessimo di non nutrire più il nostro cane con le crocchette industriali? A rispondere alla domanda accorrono gli esperti del settore. Cane e gatto possono benissimo essere nutriti con alimenti freschi. L’alimentazione casalinga, infatti, è utile solo se fatta con criteri nutrizionali corretti.

Un cibo commerciale di scarsa qualità può causare malattie e patologie più o meno gravi. L’alimentazione casalinga, invece, se non correttamente formulata, può portare a carenze vitaminiche e nutrizionali. Sicuramente è molto vantaggiosa perché più digeribile, meno costosa e produce meno tartaro dentario, forfora e allergie. Tuttavia, all’inizio dobbiamo formulare la dieta con l’aiuto di un esperto. Questo valuterà lo stile di vita e le necessità del nostro amico peloso. Per avere altri spunti su come crescere in salute il nostro amico, ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita.