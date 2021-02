Spendendo 6/7 euro potremo preparare in 20 minuti un primo godurioso, economico e semplicissimo a base di prodotti pugliesi facilmente reperibili nei supermercati o in caseifici forniti. Il vantaggio di questo piatto è che non essendo particolarmente elaborato è davvero alla portata di tutti. Per la sua preparazione occorreranno solo una padella, un minipimer (frullatore ad immersione), una pentola e il gioco è fatto. Quindi allacciamo i grembiuli, e diamoci da fare.

Ingredienti

500 gr. orecchiette;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

150 gr di mascarpone;

1 cipolla;

1 aglio;

olio evo;

400 gr di pomodori pelati;

200 gr di cacioricotta .

Un gustoso primo piatto pugliese

Ridurre a scaglie la ricotta salata e metterla da parte. Tagliare prima una cipolla bianca a fettine sottili e poi fare un aglio a pezzettini. Metterli a soffriggere in una padella con l’olio. Quando saranno dorati, aggiungere i pomodori pelati, il sale e il cucchiaio di concentrato di pomodoro e lasciar cuocere su una fiamma bassa poco meno di 30 minuti. Quando la salsa sarà pronta, frullare il tutto con un minipimer. Una volta diventata omogenea versarla nuovamente in padella, sempre su una fiamma molto bassa, e aggiungere il mascarpone. Mescolare bene e aggiungervi metà delle scaglie di cacioricotta precedentemente messe da parte. Nel frattempo lessare le orecchiette, quando saranno cotte versarle nel condimento aggiungendo la restante ricotta salata. Farle amalgamare bene alla salsa e impiattare.

Abbiamo realizzato in 20 minuti un primo godurioso, economico e semplicissimo di sicuro successo. Il cacioricotta è il valore aggiunto di questo piatto, lo rende davvero gustoso. I più golosi vorranno di certo aggiungerne, quindi conviene portarlo a tavola con la sua grattugia, sarà di certo apprezzato.

