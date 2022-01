Offrire alla propria dieta una varietà di cibi e ingredienti è una soluzione che molti esperti della nutrizione raccomandano per assimilare tutti i nutrienti necessari. Con la crescente attenzione da parte dei consumatori sui prodotti da portare quotidianamente a tavola, a volte ingredienti ritenuti poveri in passato riacquistano valore. È il caso di alcuni prodotti derivanti dagli scarti della lavorazione di cui nel tempo si è scoperto il grande e prezioso valore nutrizionale. In 100 grammi racchiude 5 volte le fibre dei fagioli e meno zuccheri delle prugne quest’alimento utile a svuotare l’intestino. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Tanti alimenti per una varietà di sostanze nutrienti

A volte sono gli alimenti più impensati ad avere nella loro composizione una vera e propria miniera di nutrienti utili al corretto funzionamento dell’organismo. È il caso ad esempio delle mandorle che contengono in quantità straordinariamente elevata un preziosissimo minerale indispensabile a molte funzioni dell’organismo. Conoscere in maniera più dettagliata i cibi che si acquistano al supermercato consente di alimentarsi spesso in maniera più consapevole ed equilibrata. Tuttavia, se si desidera mantenere sotto controllo il proprio peso, ci sono altri fattori da considerare oltre alla scelta degli alimenti. Ad esempio, uno studio analizzato precedentemente ha stabilito quale sarebbe l’orario ideale in cui mangiare senza riempire di gas l’intestino.

Relativamente al funzionamento intestinale, è noto che le fibre insolubili presenti in numerosi alimenti possano offrire un valido aiuto a regolarizzare il transito. A tal proposito, un alimento che ne è particolarmente ricco è quello che presentiamo di seguito.

In 100 grammi racchiude 5 volte le fibre dei fagioli e meno zuccheri delle prugne quest’alimento utile a svuotare l’intestino

Uno degli alimenti d’elezione per la considerevole quantità di fibre che contiene è la crusca di frumento. Questo prodotto, ricavato dalla raffinazione del grano e spesso ritenuto uno scarto, potrebbe diventare un ottimo alleato dell’intestino. In base a quanto stabiliscono le tabelle CREA, in 100 grammi di crusca sono presenti ben 42 grammi di fibra totale. Un quantitativo degno di nota se si pensa che nei fagioli se ne trova circa un quinto, ossia circa 8 grammi.

La crusca può essere una valida alternativa anche all’assunzione di fibre per mezzo delle prugne in quanto contiene molti meno zuccheri rispetto a questo frutto. Attualmente in commercio si trovano numerosi prodotti che hanno come ingrediente base la crusca. Essa infatti funge da ingrediente di base in molte ricette. Molti la utilizzano in particolare a colazione in quanto la crusca è un’ottima alleata per tenere a bada la glicemia e colesterolo. Che si tratti di un dessert o piatto salato, la crusca potrebbe essere una valida alternativa per apportare all’organismo una buona quantità di fibre.

Approfondimento

Meglio non superare questi valori di colesterolo totale nel sangue per non affaticare cuore né ostruire arterie