Un dubbio che maggiormente assilla i nostri Lettori, proprietari di case indipendenti, riguarda quali tasse gravino sul giardino della propria casa.

In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa proverà a fare chiarezza. In particolare ci chiediamo: ma IMU e TARI sul giardino di casa si pagano?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Le tasse che gravano sul verde di una casa privata: l’IMU

Come sappiamo l’IMU è una tassa legata al possesso degli immobili tipo terreni, fabbricati, etc.

Per capire se vi è ricompreso anche il giardino di casa, il riferimento da fare è al disposto della Legge di Bilancio 2020. Essa infatti ha introdotto la nuova IMU in sostituzione della vecchia IMU e TASI.

Il comma 741 disciplina in merito alla definizione di fabbricato. Per esso s’intende l’unità immobiliare iscritta al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella della sua pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici. L’importante è che sia accatastata unitariamente.

Ora, il giardino di una casa privata risulta essere una parte accessoria della casa accatastata. Quindi per il giardino o l’orto di casa non è previsto il pagamento dell’IMU ogniqualvolta gli stessi sono accatastati insieme alla stessa casa. È il caso in cui costituiscono una pertinenza di quest’ultima.

L’importante è che orto o giardino non siano accatastati in sede autonoma. Altrimenti anche per essi scatta il calcolo (e relativo pagamento) dell’IMU, al pari di quanto avviene per i terreni edificabili o agricoli.

Infine non si paga l’IMU neanche nel caso del parcheggio dell’auto all’aperto, in giardino. Esso infatti non è considerato alla stregua di un box auto o l’autorimessa.

Ma IMU e TARI sul giardino di casa si pagano? Il caso della TARI

A questo punto prendiamo in esame la TARI, la tassa sui rifiuti. Anzitutto ricordiamo brevemente qual è il presupposto per l’applicazione della tassa.

Qui il riferimento è legato al possesso o detenzione (a qualsiasi titolo) di aree e/o locali scoperti. Adibiti a qualsiasi uso ed in grado di produrre rifiuti urbani.

Dal perimetro della tassa, sono escluse le aree scoperte che siano di natura accessoria (o di pertinenza) ad altri immobili già tassati. Oppure agli spazi comuni condominiali che non risultino occupati o detenuti in via esclusiva.

Fatte queste premesse, si conclude immediatamente che la TARI sui rifiuti non si paga sul giardino di una casa privata. Quest’ultimo, infatti, rientra nella categoria delle aree scoperte di pertinenza o accessorie ad altri locali già tassati.

Tuttavia, occorre tenere a mente che la TARI relativa a quella porzione di giardino destinata a posto auto, va pagata.

Il ragionamento di fondo è il seguente: la TARI è una tassa legata alla produzione di rifiuti, a prescindere che l’area sia scoperta o meno. Quindi nel posto dove si parcheggia un’auto, anche nel giardino di casa, si presume che vi sia anche potenziale produzione di rifiuti.

Pertanto la TARI sui rifiuti si paga su tutti gli spazi scoperti ma adibiti a posti auto, anche nel caso del giardino di casa privato. Ed anche se non vengono denunciati.

Abbiamo dunque risposto al quesito: ma IMU e TARI sul giardino di casa si pagano?