Impostare una strategia di risparmio per risparmiare davvero. A volte la cosa più dura del risparmiare è iniziare. Ma, una volta fattolo, la parte più dura è andata. Dopo, si tratta solo di mantenere la disciplina trovata. Quindi, vediamo come impostare una strategia di risparmio per risparmiare davvero.

Il primo passo è capire quanto si spende. Tenete traccia di tutte le vostre spese, ma proprio tutte. Una volta che avete i vostri dati, organizzate i numeri per categorie. E totalizzate ogni importo. Utilizzate gli estratti conto bancari e della carta di credito per controllare. Cercate una app apposita gratuita che vi aiuti ad iniziare. Ciò vi aiuterà ad automatizzare un po’ di questo lavoro.

Una volta che si ha un’idea di quanto si spende al mese, si può iniziare a organizzare le spese in un budget realizzabile. Il budget dovrebbe indicare quanto le spese siano all’altezza del reddito. Questo in modo da poter pianificare le spese. E limitare le spese in eccesso. Tenete conto anche delle spese irregolari, cioè quelle non mensili. E includete una categoria di risparmio, in modo da risparmiare dal 10 al 15% del vostro reddito.

Se le spese sono così elevate che non si può risparmiare quanto si vorrebbe, dovete tagliare tagliare. Identificate le cose non essenziali per le quali potete spendere meno. Cercate il modo di risparmiare sulle vostre spese mensili fisse.

Uno dei modi migliori per risparmiare è stabilire un obiettivo. Iniziate a pensare a cosa potreste voler risparmiare per averlo. Poi pensate a quanti soldi vi serviranno e quanto tempo vi ci vorrà per risparmiare.

Dopo le spese e le entrate, gli obiettivi avranno probabilmente il maggiore impatto sul modo in cui allocare i risparmi. Ricordatevi gli obiettivi a lungo termine. E importante che la pianificazione del pensionamento sia primaria. E non venga messa in secondo piano rispetto alle esigenze a breve termine.

Scegliete gli strumenti giusti. Come i conti bancari più adeguati a voi. Per traguardi a lungo termine, bisogna imparare a rischiare. E, di conseguenza, ad investire i propri risparmi. Chi non osa non perde. Ma non guadagna neanche.

Automatizzate il risparmio. Quasi tutte le banche offrono trasferimenti automatici tra il conto corrente e il conto di risparmio. Potete scegliere quando, quanto e dove trasferire il denaro. E potete farlo in automatico anche durante l’accreditamento dello stipendio.

Rivedete il vostro budget e controllate i vostri progressi ogni mese. Questo vi aiuterà ad attenervi al vostro piano di risparmio personale. E vi aiuterà anche a identificare e risolvere rapidamente i problemi. Capire come risparmiare denaro può anche ispirarvi a trovare altri modi per risparmiare e raggiungere i vostri obiettivi più velocemente.