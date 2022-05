Impossibile smettere di mangiare queste velocissime bruschette casalinghe senza pane ma ancora più croccanti e saporite

In questo periodo dell’anno, con i primi caldi che fanno capolino, è inevitabile cambiare le proprie abitudini a tavola, ritrovando il piacere di alcuni piatti.

Riparte la stagione delle insalatone, arricchite con ingredienti che spaziano dall’ampia gamma di verdure, quali carote, finocchi o pomodori, ad altri più ricercati.

È il caso di feta, avocado, gamberetti o addirittura ananas: insomma, chi più ne ha più ne metta.

E qualora le giornate primaverili più fredde ci facessero venire nostalgia di zuppe e minestroni, ecco una vellutata dall’aroma fresco e delicato, nonché agrumato.

Tornando però ai piatti più iconici di stagione, non possiamo non citare le bruschette, antipasto per eccellenza di pranzi e cene in compagni di amici.

Con il loro colore e la loro presentazione conviviale creano subito più allegria in tavola. E quanto sono buone!

Gli appassionati del genere sono avvisati: impossibile smettere di mangiare queste velocissime bruschette casalinghe la cui base è ancora più croccante del pane e comprende ingredienti a piacere.

Altrettanto personale è poi la scelta della guarnizione, per chi volesse magari variare un po’ dal solito pomodoro: scopriamo insieme le varie combinazioni.

Due impasti, due versioni

La prima versione proposta richiede di unire 150 g di farina di farro con un’uguale quantità di farina integrale e 100 g di fiocchi d’avena.

Non dimentichiamo un pizzico di sale, per concludere con 50 g di semi di lino, 50 g di quelli di girasole e 50 g di semi di sesamo.

Per amalgamare il tutto ci basterà aggiungere 250 g di acqua e 100 ml di olio extra vergine d’oliva per poi mescolare con una spatola.

A questo punto, stendiamo l’impasto su un foglio di carta da forno e condiamolo con un ulteriore filo d’olio.

Una volta sfornati, dopo aver cotto a 200 °C per circa 15 minuti, condiamo con del formaggio spalmabile e qualche pomodorino.

Impossibile smettere di mangiare queste velocissime bruschette casalinghe senza pane ma ancora più croccanti e saporite

Per l’altra variante che suggeriamo, invece, occorrono:

300 g di farina integrale;

1 cucchiaino di origano;

30 g di Parmigiano grattugiato;

sale e aglio in povere q.b.;

5 pomodori secchi;

70 g di concentrato di pomodoro;

100 ml di olio;

200 g di acqua.

Una volta amalgamati tutti gli ingredienti elencati e aver steso l’impasto, inforniamo ancora a 200 °C per un quarto d’ora.

Dopo aver sfornato, dedichiamoci alla guarnizione, che in questo caso prevede il connubio tra formaggio spalmabile e olive nere sbriciolate.

Lettura consigliata

Quando manca il pane rimediamo con questi grissini morbidi alle verdure pronti in poco più di 10 minuti