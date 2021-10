Grazie ai podcast, possiamo utilizzare i tempi morti della giornata per approfondire le nostre passioni. In metro, quando facciamo la spesa, alla fermata del bus: ogni momento è buono per imparare qualcosa di nuovo. E senza pesare sugli occhi, già affaticati dalle tante ore trascorse davanti a uno schermo. Ci sono podcast di tutti i tipi, che affrontano gli argomenti più disparati. Scegliere quello adatto a noi non è così semplice. Chi ama leggere non potrà fare a meno di affezionarsi ai 3 programmi di cui parleremo oggi.

Impossibile rinunciare a questi podcast avvincenti e stimolanti se siamo appassionati di libri

Iniziamo con un podcast che ci aiuterà a scoprire il libro che fa per noi. Copertina, giunto ormai alla cinquantesima puntata, si definisce “un podcast che spaccia consigli di lettura”. A farlo sono gli esperti del settore. In primis Matteo B. Bianchi, scrittore e conduttore del programma, che nella rubrica Letture in corso ci parlerà del libro o dei libri che sta leggendo. Nella rubrica Fidati di chi ne sa, invece, librai di tutta Italia riportano la loro esperienza e parlano di libri a loro cari. Imperdibili, per chi è incuriosito dal Mondo editoriale, gli spazi dedicati ai traduttori e ad altre figure legate alla scrittura. A chiudere, il consiglio di lettura di uno scrittore o di una scrittrice.

La voce dell’America ha il sapore del caffè nero

Per gli amanti degli USA, Black Coffee sounds good è una vera e propria chicca. La voce della McMusa stuzzica la nostra curiosità parlandoci dei libri della casa editrice Black Coffee, a cui lega gustosi aneddoti sulla cultura statunitense. Da megalopoli come New York e Los Angeles fino all’America più profonda, il podcast è un viaggio on the road sulle strade della letteratura di qualità.

Un podcast che racconta le donne combattendo gli stereotipi

Morgana, scritto da Chiara Tagliaferri e Michela Murgia, raccoglie storie di donne che hanno fatto la Storia ribellandosi a stereotipi e aspettative altrui. Tra di loro, artiste come marina Abramovič e popstar quali Beyoncé e Madonna, attrici del calibro di Angelina Jolie e Frances McDormand. E, ovviamente, scrittrici indimenticabili: Margaret Atwood, le sorelle Brontë, J.K. Rowling. Una narrazione quindi appassionante che ripercorre le loro vite, le loro idee, le loro battaglie, restituendoci ritratti di donna dettagliati e umani, allergici ai luoghi comuni. Da Morgana è stato tratto un libro, firmato dalle stesse autrici del podcast.

Concludendo, che parlino di donne ribelli, Stati Uniti o letture imperdibili, è impossibile rinunciare a questi podcast avvincenti e stimolanti se siamo appassionati di libri.