Impossibile rinunciare a 4 oggetti utilissimi e chic da sfoggiare in spiaggia a Ferragosto

Ultimi istanti per mettere in valigia, e in particolare nella borsa mare, tutto il necessario. Soprattutto cerchiamo di lasciare a casa il superfluo che ci tenta e che puntualmente non utilizziamo. Riportiamo di seguito una lista di oggetti utili e smart che rappresentano l’evoluzione funzionale di versioni ancestrali più ingombranti e impegnative. Prodotti innovativi che oltre a risolvere numerosi inconvenienti attireranno l’invidia di tutti i vicini d’ombrellone per la loro praticità.

Telo ultracompatto

Una delle ultimissime novità del mercato riguarda il telo in microfibra ultracompatto. Un modo per ovviare a tutto lo spazio che occupa il classico telo in spugna. Nella versione compatta è molto leggero e si asciuga in pochissimo tempo. Facilissimo da piegare, riesce davvero ad occupare pochissimo spazio nella nostra borsa mare senza perdere in efficienza.

Custodia impermeabile

Per custodire al meglio il nostro smartphone ed evitare danni da sabbia e solari, non possiamo rinunciare alla custodia impermeabile. Utilissima, infatti, anche per scongiurare danni da acqua marina. In questo modo possiamo tenere il nostro dispositivo con noi in spiaggia in sicurezza e non rinunciare a video e foto per immortalare i momenti migliori.

Impossibile rinunciare a questi 4 oggetti utilissimi e chic da sfoggiare in spiaggia a Ferragosto

Amaca gonfiabile

Una vera chicca è l’amaca gonfiabile che davvero susciterà grande invidia in tutti i vacanzieri. Leggerissima e sottile, rappresenta l’evoluzione dell’ingombrante materassino. Di solito la troviamo in pvc. Si tratta di una rete morbida con alle due estremità dei cuscini gonfiabili. Facilissima da trasportare, quest’amaca modernissima ci consente qualche ora di relax in mare per una tintarella impeccabile.

Energia solare

Infine, non possiamo non considerare il caricabatterie solare. Con quest’ultima trovata è impossibile rinunciare a questi 4 oggetti utilissimi e chic da sfoggiare in spiaggia a Ferragosto. La nuova frontiera dei caricabatterie è il powerbank a energia solare. Come intuiamo dal nome ci basterà lasciarlo al sole per ricaricare cellulari, Ipod e cuffie. Con questi accessori innovativi riusciremo davvero a godere di maggiore relax e comfort ottimizzando di molto gli spazi nella borsa mare per una vacanza tutta da vivere.