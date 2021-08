In cucina, tra le pietanze più prelibate e apprezzate da tutti c’è sicuramente il pesce. Oltre ad essere delizioso, il pesce è famoso per le sue proprietà e i benefici che ha sull’organismo. Tra le varie tipologie di pesce, il pesce spada è forse uno dei più amati e si può impiegare in numerose ricette.

Tra queste, molte delle ricette sono originarie del sud Italia, che da sempre è famoso per la bontà dei piatti a base di pesce fresco. In particolare, c’è una ricetta a base di pesce spada che sta spopolando alla quale è impossibile resistere, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Proprietà del pesce spada

Il pesce spada è un pesce di mare pregiato e conosciuto per avere una carne magra e deliziosa, ricca di acidi grassi essenziali. Proprio per questo, il pesce spada è un’ottima fonte di grassi buoni e di proteine. Inoltre, questo pesce è una buona fonte di sali minerali come magnesio, potassio, fosforo e calcio e di vitamine come la A e la B12. Per cui, questo pesce è un ottimo elemento da introdurre nella propria dieta. In Italia è molto comune soprattutto nelle regioni meridionali affacciate sul mare, dove si usa mangiarlo fresco appena pescato. È comunque apprezzato per il suo buon gusto e le splendide proprietà in tutta Italia e anche all’estero.

Vediamo quindi come preparare il pesce spada secondo una ricetta tipica del sud Italia: il pesce spada alla messinese.

Impossibile resistere alla ricetta a base di pesce spada che sta spopolando

Tra le varie ricette che lo vedono protagonista, una delle più amate è la ricetta del pesce spada alla messinese. Vediamo ora come si prepara.

Ingredienti

1 kg pesce spada; 2 cucchiai di capperi sotto sale; 2 cucchiai di pangrattato; 1 cipolla; 1 cucchiaio di mandorle; 200 gr pomodorini; q.b. olio evo, sale, prezzemolo, pepe.

Procedimento

Per preparare il pesce spada alla messinese, cominciare lavando e tagliando in pezzetti i pomodorini; poi, affettare sottile la cipolla.

Mettere in una pirofila un filo d’olio, la cipolla, il pesce spada e sopra al pesce disporre i capperi dissalati e i pomodorini.

Poi, unire il pangrattato con prezzemolo, sale, pepe e mandorle e dopo averli mescolati, distribuire sul pesce spada.

Infine, cuocere in forno già caldo a 200° per 25 minuti circa. Al termine della cottura, servire il pesce spada con il sughetto.

Ora, il pesce spada alla messinese è pronto per essere gustato.