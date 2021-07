Siamo grandi amanti di cavolfiore e broccoli ma non sappiamo mai cosa fare con le foglie? La nostra passione sono le ricette dietetiche e facili da preparare? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo come preparare un’incredibile piatto veloce ottimo per la dieta e fatto con gli alimenti rimasti in frigo. E sarà impossibile resistere al tortino più leggero dell’estate che si fa con gli avanzi.

Gli ingredienti per il tortino di riso e cavolfiore

Per preparare 4 porzioni del nostro incredibile tortino di riso e cavolfiore ci serviranno:

a) 350 grammi di riso;

b) 2 etti di foglie di cavolfiore;

c) 2 uova;

d) sale;

e) pepe;

f) parmigiano o pecorino romano grattugiato;

g) 2 etti di provola affumicata.

Se non abbiamo qualcuno di questi ingredienti avanzi in frigo possiamo lavorare di fantasia. Al posto del cavolfiore possiamo usare le foglie dei broccoli e in sostituzione della provola sono ottime anche scamorza e fontina. La parola d’ordine è non sprecare. Questa ricetta è perfetta anche per chi è a dieta. Il cavolfiore è ricchissimo di fibre ed è ottimo per velocizzare il metabolismo. Ecco come preparare lo sformato con le foglie di cavolfiore.

Impossibile resistere al tortino più leggero dell’estate che si fa con gli avanzi: la preparazione

Recuperiamo le foglie di cavolfiore che pensavamo di buttare e laviamole in acqua corrente. Una volta pulite bene mettiamole a lessare. Quando sono pronte scoliamole e cerchiamo di tagliarle in pezzi più piccoli possibile.

Nel frattempo conserviamo l’acqua di cottura e facciamola bollire di nuovo. Ci servirà per lessare il riso. Non appena il riso è cotto spostiamolo in una ciotola con le uova e il formaggio grattugiato. Amalgamiamo bene gli ingredienti e quando otteniamo un composto omogeneo aggiungiamo le foglie di cavolfiore. La base del nostro tortino è pronta.

A questo punto non ci resta che prendere una teglia antiaderente e distribuire all’interno metà dell’impasto. Ricopriamolo con uno strato di fette di provola affumicata e aggiungiamo anche l’altra metà.

Un’altra spruzzata di formaggio grattugiato e possiamo mettere in forno ventilato a 180 gradi. Mezz’ora di cottura e 10 minuti per farlo raffreddare e siamo pronti per servire il nostro delizioso e dietetico tortino.

Per esaltare al meglio il sapore del cavolfiore lo chef consiglia di accompagnare il piatto con un vino rosso corposo e dal sapore secco.